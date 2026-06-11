[헤럴드경제=김주리 기자] 일본에서 네 번째로 건립된 안중근 의사 기념 석비가 설치된 현지 호텔이 비석의 내용을 사전에 충분히 확인하지 못했다며 철거를 결정했다.

일본 고치현 고난시에 위치한 구로시오 호텔은 11일 홈페이지 공지를 통해 지난 6일 호텔 부지에 세워진 안중근 의사 기념 석비를 오는 12일까지 철거할 예정이라고 밝혔다.

호텔 측은 고치현 일한친선협회 명예회장이자 전 고치현의회 의장인 니시모리 시오조로부터 “일한 국교 정상화 60주년을 기념한 비석을 건립하려는데 호텔 부지 일부를 빌려줬으면 한다”는 요청을 받고 부지 사용을 허가했다고 설명했다. 다만 비석에 새겨질 구체적인 내용은 사전에 확인하지 못했다고 덧붙였다.

구로시오 호텔은 “일한 우호를 상징하는 기념비라는 취지에 응해 부지 사용을 승낙했으나 비문 내용을 파악한 것은 지난 6일 제막식 당일이었다”며 “확인 부족과 기념비가 가지는 역사적·사회적 배경에 대한 검토가 불충분했던 것을 반성한다”고 밝혔다.

우익 성향의 산케이신문은 안중근 의사에 대해 “이토 히로부미를 살해한 테러리스트라는 견해가 (일본 내에서) 강해 인터넷 등에서 항의나 비난의 목소리가 나오고 있다”고 전하며 호텔의 철거 결정 배경을 설명했다.

앞서 사단법인 안중근의사숭모회는 고치현 기념비 건립 소식을 알리며 안 의사가 강조한 가치인 ‘한일우호 동양평화’라는 문구가 비석 전면에 새겨졌다고 소개한 바 있다.

안중근의사숭모회 측은 이번 석비 건립이 “안중근 의사의 동양평화 사상과 인류공영의 정신을 널리 알리고, 미래 세대에게 한일 간 화해와 협력의 중요성을 전하는 뜻깊은 계기가 될 것”이라고 기대했었다.

일본에서 네 번째로 건립된 안중근 의사 기념 석비가 설치된 현지 호텔이 비석의 내용을 사전에 충분히 확인하지 못했다며 철거를 결정했다.

일본 고치현 고난시에 위치한 구로시오 호텔은 11일 홈페이지 공지를 통해 지난 6일 호텔 부지에 세워진 안중근 의사 기념 석비를 오는 12일까지 철거할 예정이라고 밝혔다.

호텔 측은 고치현 일한친선협회 명예회장이자 전 고치현의회 의장인 니시모리 시오조로부터 “일한 국교 정상화 60주년을 기념한 비석을 건립하려는데 호텔 부지 일부를 빌려줬으면 한다”는 요청을 받고 부지 사용을 허가했다고 설명했다. 다만 비석에 새겨질 구체적인 내용은 사전에 확인하지 못했다고 덧붙였다.

구로시오 호텔은 “일한 우호를 상징하는 기념비라는 취지에 응해 부지 사용을 승낙했으나 비문 내용을 파악한 것은 지난 6일 제막식 당일이었다”며 “확인 부족과 기념비가 가지는 역사적·사회적 배경에 대한 검토가 불충분했던 것을 반성한다”고 밝혔다.

우익 성향의 산케이신문은 안중근 의사에 대해 “이토 히로부미를 살해한 테러리스트라는 견해가 (일본 내에서) 강해 인터넷 등에서 항의나 비난의 목소리가 나오고 있다”고 전하며 호텔의 철거 결정 배경을 설명했다.

앞서 사단법인 안중근의사숭모회는 고치현 기념비 건립 소식을 알리며 안 의사가 강조한 가치인 ‘한일우호 동양평화’라는 문구가 비석 전면에 새겨졌다고 소개한 바 있다.

안중근의사숭모회 측은 이번 석비 건립이 “안중근 의사의 동양평화 사상과 인류공영의 정신을 널리 알리고, 미래 세대에게 한일 간 화해와 협력의 중요성을 전하는 뜻깊은 계기가 될 것”이라고 기대했었다.

이번 석비 철거를 둘러싸고 안중근 의사를 바라보는 한일 양국의 시각 차이도 다시 주목받고 있다. 한국에서는 안 의사를 일제 침략에 맞선 독립운동가이자 동양평화론을 제시한 사상가로 평가하는 반면, 일본 내 일부에서는 이토 히로부미를 저격한 인물이라는 점에 초점을 맞추고 있다. 이에 따라 양국 간 역사 인식의 간극이 민간 차원의 교류와 기념사업에도 영향을 미치고 있다는 지적이 나온다.