기후부, 주택용 에너지캐시백 한시적 지원 확대 기존 최대 100원에서 20원 추가 캐시백…절감 비율도 3%→1%로 완화

[헤럴드경제=이태형 기자] 올해 하반기 가정에서 전기를 덜 쓰면 요금을 더 많이 돌려받을 수 있다.

기후에너지환경부와 한국전력은 7∼12월 검침분 주택용 에너지 캐시백 규모를 1kWh(킬로와트시)당 30∼120원으로 기존(30∼100원)보다 확대한다고 11일 밝혔다.

또 기존에는 3% 이상 절감해야 캐시백을 받을 수 있었는데 전기 사용량을 ‘1% 이상 3% 미만’만 줄여도 캐시백(1kWh당 30원)을 지급한다.

주택용 에너지 캐시백은 전기 사용량을 직전 2개년 같은 달 평균 사용량 대비 일정 비율 줄이면 전기요금에서 차감하는 방식으로 돈을 돌려주는 제도다.

기후부는 “중동전쟁 장기화에 따른 자원안보 위기와 에너지 수급 불안에 대응하고, 국민의 자발적인 에너지절약 참여를 확대하기 위해 올해 하반기부터 ‘주택용 에너지캐시백’ 제도를 확대 시행한다”고 밝혔다.