팝 가수 테일러 스위프트 결혼식 임박설에 ‘시선 집중’

[헤럴드경제=이원율 기자]세계적으로 ‘역대급’ 인기몰이를 하고 있는 팝 가수 테일러 스위프트의 결혼식이 가까워졌다는 보도가 이어지자 결혼식 관련 ‘베팅’에 30억원 넘는 돈이 올라왔다.

10일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 더타임스 등 보도에 따르면 예측 베팅 플랫폼 업체 ‘칼시’에 스위프트 결혼에 대한 베팅이 진행되며, 내기 금액이 200만 달러(약 30억5000만원)에 이르는 것으로 집계됐다고 연합뉴스는 전했다.

그중 149만달러는 결혼식 장소에 대한 내기에 쏠렸다. 현재 뉴욕이 예측 순위에서 1위를 달리며, 펜실베이니아와 테네시 등이 각각 2%의 확률로 뒤를 잇고 있다.

하객 명단과 결혼 시기에 대한 베팅도 진행되고 있다.

또 다른 예측 플랫폼 ‘폴리마켓’에선 하객 명단을 두고도 30만 달러 규모의 베팅이 이어지고 있다. 스위프트가 혼전 임신을 할 것인지를 놓고도 23만 달러가 모였다.

CNN 뉴스는 스위프트의 이번 결혼식에 대해 2011년 영국의 윌리엄 왕세자와 케이트 미들턴 사이 결혼식 이후 가장 주목받는 문화 이벤트라고 규정했다.

아직 결혼식에 대한 공식 정보는 나오지 않았다. 일단 연예 전문 매체 TMZ가 이날 소식통을 인용, 두 사람이 뉴욕 매디슨스퀘어가든(MSG)을 최소 사흘간 대여했으며, 다음 달 3일 결혼식을 올릴 예정이라고 보도한 상황이다.

메디슨스퀘어가든은 미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스의 홈 구장이다. 마이클 잭슨, 마돈나, 빌리 조엘 등 유명 아티스트들이 공연을 한 무대다.

스위프트와 켈시, ‘우정팔찌’ 전하려다 인연

한편 동갑내기인 스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시는 2023년 여름부터 공개 연애를 했다. 당시 켈시는 자신의 팟캐스트에서 스위프트의 콘서트장을 찾아 자신의 전화번호가 적힌 ‘우정팔찌’를 전하려고 했으나 실패했고, 이를 들은 스위프트가 연락을 하며 관계를 맺었다고 밝힌 바 있다.

이후 만남을 시작한 둘은 인스타그램을 통해 약혼 소식을 전했었다.

스위프트는 지난해 10월 정규 12집 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’로 싱글차트 1위부터 12위를 독식할 만큼 인기몰이를 하고 있다.

당시 스위프트 신보는 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 정상도 찍었다. 스위프트가 싱글차트와 앨범차트에서 동시에 1위로 오른 건 이번이 통산 일곱 번째였다. 이는 모든 가수 통틀어 가장 많은 횟수였다.

스위프트의 신보는 발매 첫 주 347만9500만장 판매량을 기록, 종전 아델이 세운 최고 기록도 넘었다. 이는 1991년 빌보드가 앨범 판매량 데이터를 전자 집계하기 시작한 후 가장 높은 수치였다.