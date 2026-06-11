[헤럴드경제=장연주 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 한국이 체코를 꺾을 것이란 예측이 나와 눈길을 끈다. 이 같은 예상을 한 것은 멕시코 한 동물원의 푸마 ‘물록’이었다.

멕시코 매체 ‘데일리멕시코’는 9일(현지시간) 멕시코 과달라하라 동물원이 최근 동물들 먹이 선택 행동을 활용해 월드컵 경기 결과를 예상하는 이벤트를 진행한 결과, 한국이 체코를 꺾는다는 예측이 나왔다고 보도했다.

이번 이벤트에서 푸마 ‘물룩’은 한국과 체코 유니폼 사이에 있던 공을 한국 쪽으로 옮겼다.

동물원 측은 개최국 멕시코가 출전하는 경기 예측에도 동물들을 활용했다.

한국-멕시코전 결과 예측에 나선 카피바라들은 양쪽 먹이를 모두 먹어 치워 승자를 가리지 못했고, 동물원 측은 이를 무승부 예측으로 해석했다.

다나에 바스케스 과달라하라 동물원 책임자는 “진지한 분석이 아닌 월드컵 축제를 더욱 즐기기 위한 이벤트”라며 “관람객들에게 색다른 재미를 주기 위해 마련했다”고 설명했다.

월드컵을 앞두고 동물 예측 이벤트가 관심을 끈 것은 이번이 처음은 아니다.

지난 2010 남아공 월드컵 당시, 경기 결과를 잇달아 맞힌 독일의 문어 ‘파울’은 전세계적으로 화제를 모았었다.

한편, 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 오는 12일 오전 11시(한국시간) 체코와 월드컵 A조 조별리그 첫 경기를 치른다. 이어 오는 19일 오전 10시에는 멕시코, 오는 25일 오전 10시엔 남아프리카공화국과 승부를 겨룬다.