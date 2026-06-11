기후위기 특위 구성의 건 의결…활동기한 8월31일

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당과 국민의힘이 각각 국회에 제출한 ‘투표용지 부족 사태’에 대한 국정조사 요구서가 11일 본회의에 보고됐다.

조정식 국회의장은 이날 본회의에서 국조 요구서가 제출된 후 “국조를 통해 현행 선거관리 체계의 문제점을 정확히 진단하고, 선거관리 전반에 대한 개선 방안을 마련함으로써 국민께서 신뢰할 수 있는 선거제도가 확립되기를 바란다”고 말했다.

이어 조 의장은 “각 교섭단체 대표 의원들께서는 진상규명 및 국민 참정권 침해 사태가 회복될 수 있도록 적극 협의해 주시기 바란다”고 말했다.

또한 조 의장은 본회의 부의된 법안 87건을 처리할 수 있도록 조속한 의사일정 협의를 당부했다.

이날 본회의에서는 기후위기 특별위원회 구성의 건이 의결됐다. 온실가스 감축 및 탄소중립 등 정부의 기후위기 관련 대책을 논의하는 기후위기특별위원회를 구성하는 내용이다. 특위는 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법과 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률을 심사·처리하게 된다.

특위는 민주당 11인, 국민의힘 7인, 비교섭단체 2인 등 총 20인으로 구성된다. 활동 기한은 오는 8월 31일까지다.

한편, 이날 제주 서귀포을 국회의원 보궐선거에서 당선된 김성범 의원이 처음 등원했다. 김 의원은 부친상으로 지난 5일 본회의에 참석하지 못해 이날 따로 선서했다.

김 의원은 “짧은 선거운동 기간인데도 저를 선택해 국회에서 일할 수 있도록 해주신 서귀포시민께 감사하다”며 “현장 속에서 국민 속에서 질문을 하고 답을 찾는 국회의원이 되겠다”고 말했다.