[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 신정환(52)이 그룹 컨츄리꼬꼬 재결합 의지를 내비쳤다.
지난 10일 신정환은 자신의 인스타그램 스토리에 한 팬으로부터 받은 다이렉트 메시지(DM)를 공개했다.
해당 팬은 “어릴 때부터 컨츄리꼬꼬 팬이었던 90년생”이라며 “‘강호동의 천생연분’ 푸켓 편 촬영 당시 같은 리조트, 같은 비행기여서 사진을 함께 찍었는데 감사함을 이제야 전한다”고 했다.
이어 “꼭 컨츄리꼬꼬 콘서트 한 번만 해달라. 일을 빼서라도 꼭 가겠다”고 덧붙였다.
신정환은 “탁형(탁재훈)이 칠순 되기 전에 꼭 한 번 하지 않을까요”라고 답하며 재결합 가능성을 열어뒀다.
신정환과 탁재훈은 1998년부터 2002년까지 컨츄리꼬꼬로 활동하며 ‘오! 해피’, ‘김미! 김미!’, ‘키스’ 등 히트곡을 냈다.
한편 신정환은 2010년 필리핀 원정 도박 혐의로 물의를 빚은 바 있다. 당시 도박 사실을 숨기기 위해 뎅기열에 걸렸다고 거짓 해명을 했다가 대중의 공분을 샀다. 해당 사건으로 연예 활동을 중단했고 2017년 다시 방송가에 복귀했다.
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