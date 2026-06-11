[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 이혜영이 폐암 수술 흉터를 공개하며 솔직한 심정을 전했다.

10일 이혜영은 자신의 SNS에 “오랜만이다. 제가 이렇게 다시 나올 수 있을지 몰랐죠”라며 소식을 알렸다.

이혜영은 지난 5년간의 투병 생활을 돌아보며 “그 시간이 지나면서 많은 것이 사라졌고 또 많은 것이 새로 생겼다. 건강하다는 것 자체가 행복이라는 사실을 배웠다”고 했다.

이어 “오늘 무엇을 먹고 어디를 걸었는지, 무엇에 웃었는지 예전에는 당연했던 일들이 이제는 모두 감사하게 느껴진다”고 했다. 그러면서 “화려했던 이혜영이 아닌 더 솔직해진 이혜영을 만나러 와달라”며 오는 11일 개인 유튜브 채널을 개설한다고 알렸다.

공개된 영상에서 이혜영은 폐암 수술 이후 겪은 후유증을 털어놨다. 그는 수술로 인해 옆구리를 절제했던 수술 흉터부터 수술 경과를 담은 흉부 엑스레이 사진을 공개했다.

이혜영은 “수술 부위가 유착되면서 통증이 이어졌고, 그 영향이 눈으로까지 나타났다”고 했다.

그러면서 “주사를 많이 맞으며 혈관도 약해졌고, 주삿바늘도 잘 들어가지 않아 온몸에 흉터가 많이 남았다”며 “너무 힘들고 속상하지만 이겨내고 열심히 해보겠다. 다시 세상 밖으로 나오려 한다”고 말했다.

한편 이혜영은 지난 2021년 폐암 초기 진단을 받은 뒤 투병 생활을 이어왔다. 이후 MBC ‘라디오 스타’에 출연해 “항암 치료 없이 폐 절제 수술을 받고 추적 관찰 중”이라고 밝혔다.