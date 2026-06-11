애보트·적십자와 XR 헌혈체험 운영

삼성전자가 헌혈 현장에 갤럭시 XR을 접목했다. 헌혈에 긴장감을 느끼는 임직원들이 XR 기기로 명상형 콘텐츠를 체험하며 보다 편안하게 헌혈에 참여할 수 있도록 했다. 국내 헌혈 현장에서 XR 기기를 활용한 첫 사례로, 삼성전자는 갤럭시 XR의 활용 범위를 엔터테인먼트와 업무를 넘어 사회공헌 영역으로 넓힌다는 구상이다.

삼성전자는 오는 14일 세계 헌혈자의 날을 맞아 수원, 구미 등 전국 사업장에서 임직원 대상 헌혈 캠페인을 진행 중이라고 11일 밝혔다. 지난 2일에는 수원 디지털시티에서 글로벌 헬스케어 기업 애보트, 대한적십자사와 함께 갤럭시 XR 기반 헌혈 캠페인을 열었다.

이번 캠페인은 헌혈자가 갤럭시 XR을 착용한 상태에서 명상형 인터랙티브 콘텐츠를 체험하는 방식으로 운영됐다. 삼성전자는 이번 협업을 통해 갤럭시 XR이 차세대 디바이스를 넘어 기술과 사람, 사회적 가치를 연결하는 플랫폼으로 활용될 수 있음을 보여줬다고 설명했다. 박혜림 기자