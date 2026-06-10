[헤럴드경제=문영규 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 방한 일정 중 진행됐던 잠실구장 시구와 관련한 비하인드 인터뷰가 공개됐다.

두산 베어스 유튜브 채널엔 지난 9일 ‘화제의 시구자 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 시구, 2026 시구 비하인드’란 제목의 영상이 올라왔다.

황 CEO는 지난 7일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에서 시구를 했다.

엔비디아 창립연도(1993년)를 상징하는 ‘93’이 적힌 두산 유니폼을 입은 그는 시구를 위해 마운드에 올라섰고, 박정원 두산그룹 회장은 두산 창립연도(1896년)를 뜻하는 ‘96’이 적힌 유니폼을 입고 타석에 들어섰다.

황 CEO는 시구에 앞서 “헬로 코리아”라고 인사했고 “여기 오게 되어 정말 기쁘다. 그동안 저와 제 가족, 그리고 엔비디아를 한국에서 따뜻하게 환대해 주셔서 감사하다”고 말했다.

그는 “엔비디아와 한국, PC게이밍, 그리고 엔비디아와 한국의 기술 산업은 함께 성장해 왔다”며 “오늘 감사 인사를 전하고 싶은 가장 친한 친구이자 엔비디아의 파트너와 여기 왔다”고 했다.

그러면서 “또한 한국의 치킨을 즐기기 위해서도 왔다. 치맥보다 더 좋은 건 없다”며 “고, 코리아(Go, Korea)”라고 외쳤다.

황 CEO는 시구에서 포수를 향해 공을 던졌으나 공이 높게 뜨면서 박 회장이 공을 피하느라 허리를 숙이는 장면도 나왔다. 그는 멋쩍은 듯 박 회장과 포옹하며 크게 웃었다.

시구 후 기념 사인과 기념 촬영을 마친 그는 “투수보다는 타자를 했으면 더 잘했을 것”이라며 박 회장에게 “그렇게 생각하죠?”라며 동의를 구하기도 했다.

시구를 마친 소감에 대해 그는 “첫 시구는 정말 엄청나게 무서웠다. 진짜 너무 무서웠다”며 “정말 수많은 사람들이 제 이름을 외쳐 주셨고 너무 긴장됐다”고 말했다.

그는 “(박)회장님이 앞에 서 계셨는데 공을 던질 때 그 사람을 쳐다보면서 던지면 공이 꼭 그 사람에게 간다”며 “제가 회장님을 쳐다봤더니 제 공이 그대로 회장님에게 가버렸다”고 설명했다.

박 회장이 자신의 머리 위로 공이 빠졌던 상황을 몸으로 표현하자 그는 “회장님을 보면 안됐다. 포수를 바라봤어야 했다”며 “회장님을 보며 던지다가 ‘앗, 맙소사’ 했다”고 속내를 밝혔다.

황 CEO는 경기를 관람하며 팬들을 위한 사인을 계속 했고 댄스타임이 이어지자 몸을 흔들며 춤을 췄다. 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝데몬헌터스’의 주제곡 ‘골든’의 노래에 맞춰 율동을 보여주기도 했다.

영상을 본 누리꾼들은 “살다살다 젠슨 황 시구를 봤다”, “보기만 해도 돈 들어오는 기분이다”, “시구행사 역대 베스트다”, “회장님들 프로야구 시구 시타는 처음 본다”, “이러느라 경기 진 것 같다”등의 댓글을 올렸다.