中 “논쟁 여지 없는 주권”

[헤럴드경제=이원율 기자]필리핀 정부가 남중국해 내 영유권 분쟁 지역에 중국이 부유식 구조물을 불법적으로 설치했다며 중국에 항의했다.

연합뉴스에 따르면 필리핀 정부의 ‘서필리핀해’(필리핀이 영유권을 주장하는 남중국해 해역의 필리핀명) 국가 태스크포스‘는 9일(현지시간) 성명을 발표, 남중국해 스카버러 암초(중국명 황옌다오·필리핀명 파나탁 암초)에 가로, 세로 약 6m 크기인 부유식 플랫폼이 있는 것을 확인했다고 주장했다.

확인 방법은 항공 감시였다고 한다.

필리핀군이 입수한 최신 위성 사진에 따르면 이 구조물에는 인원 6명이 탑승해있으며, 안테나도 설치돼 있는 것으로 보인다.

태스크포스는 “필리핀 외교부가 이 부유식 구조물의 불법적 존재와 관련, 중국 정부에 적절한 외교적 조치를 취했다”고 밝혔다.

그러면서 “국제법에 따라 국가 이익을 수호하기 위한 적절한 조치를 계속해서 취할 것”이라고 설명했다.

필리핀 정부는 이 시설의 성격과 목적, 잠재적 영향도 분석하고 있다.

특히 정확한 정체를 확인하기 위해 항공기를 투입, 항공 감시를 지속하고 있는 것으로 알려졌다. 주변 해역에서 벌어지는 활동을 살펴보기 위한 군함도 배치할 방침으로 전해진다.

린젠 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 중국이 스카버러 암초와 주변 해역에 대해 “논쟁 여지가 없는 주권”을 갖는다며 과학 연구 등 중국의 활동은 합법적이라고 주장했다.

필리핀에 대해선 “해상 영역 침범, 도발, 선동적 과장 행위를 중단할 것을 촉구한다”고 지적했다.

영유권 문제 등 갈등 中, 현지 교민·기업에 안전 예방 강화 당부키도

필리핀과 중국이 남중국해 영유권 문제 등을 놓고 갈등을 빚는 가운데, 중국은 최근 현지 교민과 기업들에 안전 예방 강화를 당부하기도 했다.

지난 4일 중국 관영 신화통신에 따르면 필리핀 주재 중국대사관은 전날 공지에서 “필리핀 군과 법집행 기관의 중국 국민과 기업을 대상으로 한 조사와 단속, 선택적 법 집행 사례가 빈번하게 발생하고 있다”며 “중국 국민과 기업이 직면한 안전적 위험이 커지고 있다”고 밝혔다고 당시 연합뉴스는 전했다.

필리핀은 지난 4월21일부터 5월9일까지 미국과 연례 합동군사훈련인 발리카탄을 실시한 바 있다.

훈련은 남중국해와 대만 인근 해역을 포함한 지역에서 이뤄졌다. 중국은 이를 자국 안보를 위협하는 행위라며 반발했다.

필리핀과 중국은 지난달 정상회담에서 대만 동쪽 해역이 포함된 배타적경제수역(EEZ) 경계 획정을 위한 협상 개시에도 합의했다. 중국은 이를 놓고도 해양 권익 침해 시도로 규정, 대만 동쪽 해역에서 해경 함정을 동원한 법집행 순찰에 나서는 등 견제 수위를 높였다.