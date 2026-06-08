[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 부산항 개항 150주년을 맞아 오는 19~20일 이틀간 부산항만공사 사옥 일원과 부산항 연안여객터미널에서 ‘부산항 선박 공개·체험행사’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 국립부경대학교, 부산해양경찰서, 국립해양조사원, 한국해양수산연수원 등 해양수산 분야 주요 기관이 함께 참여해 평소 일반인의 접근이 어려운 선박 5척을 시민들에게 무료 공개한다. 또 시민과 방문객을 대상으로 다채로운 체험 기회를 제공할 방침이다.

이번 행사에 공개되는 선박은 ▷국립부경대학교 나라호(1494톤) ▷부산해양경찰서 경비함정 3001호(3840톤) ▷국립해양조사원 온바다호(3966톤) ▷한국해양수산연수원 한반도호(5255톤) ▷부산항만공사 친환경 항만안내선 e-그린호(309톤) 등이다.

참가자들은 부산항 전반에 대한 소개와 더불어 전기추진시스템 견학을 통해 친환경 선박 기술을 경험할 수 있다. 행사는 사전예약 없이 현장에서 무료로 참여할 수 있다. 각 선박 앞 안내부스에서 접수 후 입장이 가능하며, 신분증을 반드시 지참해야 한다.

안전 사고 예방을 위해 만 14세 미만 어린이는 보호자 동반이 필수이며, 보호자 1인당 어린이 최대 2명까지 입장할 수 있다. 선내에서는 안내요원의 지시에 따라 이동해야 한다.

송상근 부산항만공사 사장은 “이번 행사가 부산항과 해양산업 그리고 각 기관에 대한 이해를 높이고, 친환경·스마트 항만으로 나아가는 부산항의 미래를 직접 느끼는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.