[헤럴드경제=도현정 기자] 일본의 올해 1분기 경제 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 0.5%를 기록했다.

일본 내각부는 8일 올해 1분기 실질 GDP가 속보치와 같은 0.5%로 집계됐다고 밝혔다. 이는 2분기 연속 성장세를 이어간 것이다.

연율 환산 기준으로는 1.8%의 성장을 기록했다. 이는 지난달에 나온 속보치 2.1%보다 0.3%포인트 내려간 수치다. 설비투자가 일부 감소한 것이 영향을 준것으로 분석된다.

1분기 일본의 가계 소비지출은 0.3% 늘었고, 기업 설비투자는 0.7% 줄었다. 수출은 1.8% 증가했다. 수입은 0.4% 늘었다.

1분기 GDP는 아직 이란 전쟁으로 인한 영향이 본격적으로 드러나지 않은 것으로 보인다. 2분기부터는 이란 전쟁으로 인한 고유가와 인플레이션의 영향이 가시화될 것으로 예상된다.

한편, 일본 재무성이 이날 발표한 바에 따르면 지난 4월의 국제수지는 경상수지 흑자액이 지난해 같은 달보다 64.9% 증가한 3조9078억엔(약 37조8000억원)으로 집계됐다. 15개월 연속 흑자를 이어가는 가운데, 무역수지도 큰 폭으로 흑자 전환했다. 지난해 4월은 7억엔(약 67억원) 가량 무역수지가 흑자였으나, 지난 4월은 3957억엔(약 3조8000억원) 흑자를 기록했다. 재무성은 인공지능(AI) 투자 확대에 반도체 등 전자 부품 수출이 증가한 것이 무역수지 흑자라는 결과를 냈다고 분석했다.

4월 여행 수지는 5465억엔(약 5조3000억원) 흑자로 나왔다. 여행수지는 흑자 폭이 1년만에 25.2% 줄었다. 이는 지난해 가을 대만을 두고 일본과 중국이 갈등을 빚으면서 중국인 관광객들이 크게 줄어든데다, 중동사태로 인해 유럽 여행객도 줄어들면서 여행수지 흑자 폭이 줄어든 것으로 보인다. 지난 4월 일본을 찾은 외국인 관광객 수는 369만2200명으로, 지난해 4월보다 5.5% 감소했다.