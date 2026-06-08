월드컵 경기 결과 상공 구현 수백 대 드론 밤하늘 수놓아 시애틀 개최 총 6경기 운영해

[헤럴드경제=김명상 기자] 시애틀관광청은 ‘FIFA 월드컵 2026’ 개최 도시 시애틀에서 세계 최초 ‘드론 스코어보드’를 선보인다. 월드컵 기간 동안 시애틀에서 열리는 경기 종료 후 수백 대 드론이 밤하늘에 최종 스코어와 참가국 국기를 구현하는 이벤트다.

드론 스코어보드는 시애틀에서 열리는 총 6경기 당일 밤마다 운영한다. 경기 결과 전달과 야간 관광 콘텐츠를 결합한 형태로, 각 경기 종료 이후 해당 경기 팀의 최종 점수와 국기를 공중에 연출한다. 관람객은 스페이스 니들을 배경으로 펼쳐지는 드론 연출을 통해 경기 결과를 확인할 수 있다.

시애틀 개최 경기는 벨기에 대 이집트(6월 15일), 미국 대 호주(6월 19일), 보스니아 헤르체고비나 대 카타르(6월 24일), 이집트 대 이란(6월 26일), 32강전(7월 1일), 16강전(7월 6일)이다. 드론 스코어보드는 현지 시간 기준 오후 10시부터 오후 11시 30분 사이 운영하며, 기상과 현장 상황에 따라 변동될 수 있다.

이번 프로젝트는 시애틀관광청이 시애틀의 기술 기반 도시 이미지를 반영해 기획했다. 항공우주·첨단 기술 산업 기반을 활용한 도시 마케팅 사례로, 팬 경험 확장을 겨냥했다.

한편 시애틀관광청은 “이번 월드컵 개최 도시 중에서도 시애틀은 다운타운 호텔, 팬 존(Fan Zone), 경기장 등이 가까운 거리에 위치해 방문객들이 걸어서 편리하게 주요 행사와 관광지를 오갈 수 있다”면서 “또한 도시와 자연이 어우러진 환경, 그리고 미국 내 최고 수준의 축구 열기를 바탕으로 시애틀만의 더욱 특별한 월드컵 경험을 선사할 예정”이라고 밝혔다.