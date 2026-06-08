[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 서인영이 올해 하반기 6세 연상의 사업가 최지훈 씨와 결혼한다.

7일 서인영 측 관계자는 뉴스1에 서인영이 올해 하반기에 결혼한다고 알렸다.

서인영의 예비 신랑은 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표인 것으로 전해졌다.

엔피는 브랜드 익스피어리언스(BE) 기업으로 XR 콘텐츠 제작, 메타버스 등 통합 마케팅 커뮤니케이션 기반 프로젝트를 진행하고 있다. 또한 자체 숏폼 드라마 콘텐츠 제작에도 나서는 등 사업 영역을 확대 중이다.

특히 최지훈 대표가 기업인인 만큼, 과거 언론 인터뷰와 공식 행사 등을 통해 공개된 사진이 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 빠르게 확산되고 있다.

한편 서인영은 지난 2023년 비연예인과 결혼했고 이듬해 이혼했다. 결혼과 이혼으로 한동안 공백기를 가졌던 서인영은 유튜브 채널 ‘개과천선’을 통해 대중과 활발하게 소통 중이다.