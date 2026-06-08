AI 기반 ‘데브온 에이전틱 AIND’ 정보 통합분석 ‘지식 파운데이션’

LG CNS가 기업 시스템의 구축, 운영 등 전 과정을 지능화 한 인공지능(AI) 기반 개발 플랫폼을 선보였다.

8일 LG CNS는 에이전틱 AI 기반 개발 플랫폼 ‘데브온 에이전틱 AIND(이하 AIND)’를 출시했다고 밝혔다.

최근 주목 받는 자연어 기반 AI 코딩 방식인 ‘바이브 코딩’은 대규모 IT 시스템 구축에 활용하기에는 한계가 있다는 평가다. LG CNS가 선보인 플랫폼은 이를 보완해 각 공정을 수행하는 전문 AI 에이전트를 구현했다. 사용자가 자연어로 요구사항을 입력하면 ▷고객 요구사항 분석·설계 에이전트 ▷코딩 에이전트 ▷테스트·품질 검증 에이전트 등 각 영역에 특화된 AI 에이전트가 유기적으로 협업, 개발 전 과정을 수행한다.

예를 들어 금융사 사용자가 “계좌 시스템과 연계된 예·적금 자동이체 서비스를 구축해 줘”라고 입력하면 문서를 분석해 시스템 구조를 설계하고, 설계 안을 이어받은 코딩 에이전트는 금융사의 개발 표준에 맞춰 코드를 생성하는 방식이다. 사용자는 결과 검토·승인 역할에 집중해 개발 소요 시간을 대폭 단축할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

LG CNS는 AIND의 핵심 경쟁력으로 시스템 개발에 필요한 IT 정보를 통합·분석하는 ‘지식 파운데이션’을 꼽았다.

지식 파운데이션은 개발 표준, 보안 규정, 시스템 소스코드, 개발 산출물 등 기업의 IT 정보를 AI가 이해할 수 있도록 구조화한 것이 특징이다. AIND는 이를 기반으로 기업의 시스템·업무를 학습해 고객 맞춤형 개발을 수행한다.

또 LG CNS는 AIND에 ‘스펙 주도 개발’ 방식을 적용했다. 이를 통해 AI가 사전에 정의된 기준에 따라 설계·코딩·검증을 수행함으로써, 사용자와 관계없이 일관된 품질을 확보할 수 있다.

AIND는 개발 언어와 관계없이 시스템을 최신 기술 환경에 최적화된 구조로 전환하는 ‘레거시 모더나이제이션’도 지원한다. 기존에 수 주 이상 소요되던 코드 분석·변환·검증 작업을 분 단위까지 단축할 수 있다.

LG CNS는 미국의 글로벌 오픈소스 AI 코딩 기업 클라인(Cline)과 AIND를 공동 개발했다. 양사는 미국, 일본, 동남아시아 지역을 중심으로 금융·공공·제조·방산 등 글로벌 기업의 IT 시스템 구축·운영 사업에 AIND 적용을 확대해 나갈 계획이다.

안현정 LG CNS 어플리케이션아키텍처담당 상무는 “기업 시스템을 이해하는 전문가 수준의 AI 에이전트를 기반으로 대규모 IT 시스템 구축·운영을 자동화해 기업 고객의 생산성 혁신에 기여할 것”이라고 강조했다.

한편, LG CNS는 독일의 AI 프로세스 개발 기업 셀로니스와도 ‘에이전틱 AI 기반 프로세스 인텔리전스 사업 협약’을 체결하는 등 AI 기업 플랫폼 개발 역량을 지속 강화하고 있다. 박세정 기자