당선 후 첫 등원…“12·3 그날로 돌아가도 같은 길” 장동혁 거취엔 “리더는 결과에 책임지는 것” 직격

[헤럴드경제=정목희 기자] 6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 승리한 무소속 한동훈 의원이 5일 국회에 복귀했다.

한 의원은 이날 오후 국회 본회의 참석에 앞서 국회 본청 계단 앞에서 기자들과 만나 90도로 허리를 숙여 인사했다.

그는 “오늘 시민의 힘으로 다시 이곳에 돌아왔다”고 소감을 밝혔다.

이어 “2024년 12월 3일 밤에도 바로 이 자리에 있었다”며 “그날 대한민국 국민으로서, 또 국민의힘 대표로서 내렸던 결단과 행동 때문에 이후 정치적으로 험난한 길을 걸어왔다”고 말했다.

그러면서 “하지만 다시 그때로 돌아간다고 해도 같은 선택을 했을 것”이라며 “지역 발전은 물론 보수 재건과 권력의 폭주를 막아달라는 시민들의 뜻을 성실한 의정활동으로 실천하겠다”고 강조했다.

한 의원은 본회의를 마친 뒤 기자들과 만나 국민의힘과 대립각을 세우는 것 아니냐는 질문에 “아까도 국민의힘 의원들과 웃으며 악수했다”며 “결국 당을 잘되게 해야 한다고 생각하는 분들이 국민의힘에 많다”고 말했다.

이어 “저는 국민의힘이 잘되길 바라는 사람”이라며 “당과 대립각을 세운다는 표현은 사실과 맥락이 다르다”고 선을 그었다.

상임위원회 배정과 관련해서는 “어느 상임위에 있든 이재명 정부가 공소 취소를 추진한다면 반대에 앞장설 것”이라며 “국회의원은 특정 상임위 업무만 하는 전문가가 아니다. 국가를 위해 필요한 일이라면 어떤 현안이든 적극적으로 나서겠다”고 밝혔다.

또 “주말에는 부산으로 내려가 시민들을 만날 계획”이라고 덧붙였다.

한 의원은 또 채널A에 출연해 줄곧 주창해온 보수 재건과 관련, “보수는 이미 재건되기 시작했다. 저의 승리로 민심이 뭘 원하는지 명확해졌다”며 “(국민의힘) 당권파 노선이 묻었던 선거구는 다들 이기지 못했다. 정교한 민심이 이 정도까지 가르쳐주는데 따르지 않을 수는 없을 것”이라고 강조했다.

또 복당 관련 질문에는 “급할 것 없다. 이미 시민들께서 평가해주셨다”며 “복당 이슈를 너무 정치 쟁점화해서 각을 만들어주는 건 책임 지고 사퇴해야 할 당권파들을 도와주는 결과가 될 것”이라고 답했다.

한 의원은 국민의힘 장동혁 대표 거취와 관련해선 “제가 지난 총선에서 비상대책위원장으로서 선거를 치르는 과정에서 윤석열 전 대통령의 여러 기행에 가까운 일들이 선거에 큰 영향을 미쳤는데, 선거 결과가 나자마자 조건 없이 사퇴했다”며 “정치, 특히 리더란 건 결과에 책임을 지는 것”이라고 직격했다.

앞서 한 의원은 이날 검은색 정장에 짙은 갈색 넥타이를 매고 국회에 등장했다.

넥타이는 훈민정음으로 쓴 용비어천가 구절이 새겨진 것으로, 그는 2022년 법무부 장관 취임식과 2023년 국민의힘 비상대책위원장 수락 연설, 2024년 국민의힘 당 대표직 사퇴 때도 이 넥타이를 맸다.

국회 본회의장 앞에는 친한(친한동훈)계로 분류되는 3선 김성원 의원을 비롯해 한지아·박정하·고동진·정성국·진종오·정연욱·박정훈·배현진 의원 등이 나서 그를 반갑게 맞이했다.

한 의원의 지지자 200여명은 국회 본청 밖에서 ‘한동훈 의원님 첫 출근을 축하드립니다’, ‘북구와 함께 응원합니다’ 등의 메시지가 적한 손팻말을 들고 환호했다.