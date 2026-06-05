구매금액대별 최대 420만 멤버십 포인트 제공

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 이달 8일부터 7월 6일까지 자사 제품을 구매하는 고객에게 구매 금액대별 최대 420만원 상당의 멤버십 포인트를 제공한다고 5일 밝혔다. 이는 일반 프로모션 혜택의 2배 수준이다.

LG전자는 전국 432개 LG 베스트샵 매장(백화점 포함) 및 오프라인 매장과 공식 온라인 브랜드샵 LGE닷컴에서 ‘국가대표가전 국민 응원 대축제’ 행사를 진행한다.

이와 함께 15일부터 LGE닷컴에서 기존 회원가보다 최대 20% 추가 할인혜택을 제공하는 한정수량 특가 행사도 실시한다. 오는 7월 6일까지 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 다양한 제품군의 인기 모델을 일자별 한정 수량으로 할인 판매한다.

오는 12일부터는 LG전자 멤버십 앱에서 카카오톡 공유 이벤트에 참여한 고객 중 5000명을 추첨해 경품을 증정한다. 이벤트 참여 방법과 경품 등 자세한 내용은 LG전자 멤버십 앱에서 확인 가능하다.