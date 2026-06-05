인천 중구·경기 이천시 등 수도권 2곳

[헤럴드경제=신혜원 기자] 이달 미분양관리지역에 부산 사상구와 대전 중구가 추가되며 기존 2곳에서 4곳으로 늘어났다.

주택도시보증공사(HUG)는 5일 올해 6월 기준 미분양관리지역으로 전국 4개 시·군·구를 선정했다. 인천 중구, 경기 이천시 등 수도권 2곳과 부산 사상구, 대전 중구 등 지방 2곳이다.

HUG가 지정한 6월 미분양관리지역 내 미분양 주택은 지난 4월 기준 총 6413가구로 집계됐다. 이는 전국 미분양 주택 총 6만5179가구의 약 9.8%에 해당하는 수준이다.

미분양관리지역은 미분양 세대수가 1000가구 이상이면서 공동주택 재고수 대비 미분양 가구수가 2% 이상인 시·군·구 가운데 ▷미분양 증가 ▷미분양 해소 저조 ▷미분양 우려 등 세 가지 조건 중 하나라도 충족하면 지정된다. 관리지역으로 지정된 곳에서 주택 공급을 위해 분양(PF)보증을 발급받으려면 예비심사나 사전심사 등의 까다로운 절차를 거쳐야 한다.

한편 분양(PF)보증 사전심사 세부사항을 비롯한 미분양관리지역 선정 공고의 자세한 내용은 주택도시보증공사 홈페이지나 콜센터, 전국 각 영업지사를 통해 확인할 수 있다.