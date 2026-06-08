[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 항공문학상 공모를 시작한다고 8일 밝혔다. 올해는 상금과 부상으로 지급되는 항공권 규모가 확대돼 더 많은 국민들에게 기회가 열릴 예정이다.

국토교통부와 한국항공협회는 ‘제12회 항공문학상’ 공모를 8일부터 시작한다. 항공의 가치와 의미를 문학적 감성으로 공유하는 취지에서 마련된 공모전이다.

항공문학상은 항공과 사람을 주제로 한 창작문학을 통해 국민의 일상 속 항공에 대한 관심을 높이기 위해 2013년부터 시작됐으며 국내 유일의 항공 소재 문학 행사로 자리매김했다.

특히 올해는 한국항공협회 회원사가 확대되면서 시상 규모 또한 대폭 늘어났다.

총 상금은 작년 1735만 원에서 2110만 원으로 증액됐으며, 부상품으로 제공되는 왕복항공권 또한 기존 26매에서 총 34매로 늘어나 수상자들에게 더 풍성한 혜택이 제공될 예정이다. 전체 수상 인원도 작년보다 확대된 총 57명이 수상하게 된다.

공모전은 일반부, 중·고등부, 초등부로 나누어 진행되며 대한민국 국민이라면 누구나 참여할 수 있다. 공모 분야는 시(동시 포함), 소설(단편·중편), 수필(수기 포함) 등 3개 부문이다.

이소영 국토부 항공정책관은 “항공문학상 공모전을 통해 항공의 문화적 가치를 재발견하고 국민적 관심을 한 단계 끌어올리는 계기가 되기를 바란다”며 “다채로운 시각이 담긴 우수한 작품들이 대거 발굴되어 우리 항공 문화의 저변을 넓히고 항공산업에도 새로운 활력을 불어넣는 소중한 기회가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

공모는 이날부터 오는 7월 31일까지 진행된다.