취임 1년 외교 성과 바탕으로 유럽 무대 본격 확장 8년 만의 EU 양자 방문…에너지·핵심광물 공조 논의 교황청 방문 프랑스 G7 참석…글로벌 외교 보폭 확대

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 유럽 순방과 프랑스에서 열리는 G7 정상회의 참석을 위해 오는 9일 출국한다.

위성락 청와대 국가안보실장은 5일 춘추관에서 브리핑을 갖고 “이 대통령은 9일부터 18일까지 벨기에, 유럽연합(EU), 이탈리아, 교황청을 방문하고 프랑스 에비앙에서 개최되는 G7 정상회의에 참석한다”고 했다.

위 실장은 “이번 순방과 G7 참석은 이재명 정부 출범 1년간의 외교 성과를 바탕으로 유럽으로 본격 지평을 넓히는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

우선 이 대통령은 9일부 벨기에 브뤼셀에 도착해 동포 만간 간담회로 일정을 시작한다. 10일에는 벨기에 총리와 정상회담을 갖고 국왕을 면담한다. 같은 날 오후에는 EU 정상들과 회담하고 협정 서명식에 참석한다

위 실장은 “올해는 벨기에와 수교한 지 125주년 되는 해이며, EU는 우리 정상 8년 만의 양자 방문”이라면서 “이 대통령은 지난해 캐나다 G7 정상회의 계기에 회담한 데 이어서 안토니오 코스타 EU 정상회의 상임의장 및 우르줄라 폰데라이언 EU 집행위원장과 1년 만에 정상회담을 갖게 된다”고 했다.

지정학적 갈등이나, 다자주의 약화 등 글로벌 불확실성이 커지는 상황에서 이번 EU 방문을 계기로 한반도, 중동 등 주요 지역정세에 대해 긴밀히 논의하고, 에너지, 공급망 안정, 핵심광물과 관련한 공조 방안을 강구해 나간다는 계획이다.

이어 이 대통령은 이탈리아 마타렐라 대통령의 초청으로 6월 11일부터 13일까지 이탈리아를 국빈 방문한다.

위 실장은 “마타렐라 대통령 정상회담뿐만 아니라 멜로니 총리와도 작년 9월 유엔총회를 계기로 회담한 바 있다. 올 1월 멜로니 총리의 공식 방한 계기로 회담을 했고, 이번에 3번째 공식 회담이 된다”라고 말했다.

이어“이탈리아 측의 국빈 행사 프로그램에 따라 로마뿐만 아니라 피렌체 방문도 계획돼 있다”라고 밝혔다.

아울러 위 실장은 “이어서 14~15일은 교황청에 방문해 교황을 면담하고, 교황청 국무원장과도 만난다”라며 “지난해 5월 레오 14세 교황 즉위 후에 1년여 만에 우리 정상의 교황청 방문이 이뤄졌다”라고 말했다.

이 대통령은 16일부터 17일까지 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석한다. 초청국이 참여하는 확대회의 세션과 업무오찬에서 개발협력, 글로벌 경제 불균형, 인공지능(AI), 핵심광물, 에너지 안보 등이 논의될 것으로 보인다. 이번 G7 참석은 지난해에 이은 2년 연속 참석이다.