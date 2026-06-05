[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 김숙이 셀프 인테리어를 한 제주 하우스를 공개했다.

4일 김숙의 유튜브 채널 ‘김숙티비’에는 ‘제주 쑥하우스 최초공개. 느좋 갬성으로 셀프 인테리어 해봐쑥’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이케아를 찾은 김숙은 “제주도 집이 거의 다 완성됐는데 세부적인 부분을 채워야 한다”며 쇼핑에 나섰다. 조명, 러그 등을 살펴본 김숙은 다음 장면에서 엄청난 짐을 가지고 제주 공항에 도착했다.

이후 그는 라미란의 도움을 받아 직접 가구 조립에 나섰다.

김숙은 일을 마무리하고 “너무 예쁘다. 분위기가 확 살아난다”며 만족감을 표했다.

이어 김숙은 스태프에게 “얼마 받아야 하냐. 한 달 살기하는 라미란한테”라고 기대에 부풀었다. 이후 라미란이 다가오자 “방 준비 끝났다. (한 달 살기 하면) 월세 200만원 달라”고 너스레를 떨었다.

김숙은 최근 tvN 예능 프로그램 ‘예측불가’를 통해 10년간 방치된 230평 규모의 제주도 집 리모델링 과정을 공개했다.

그는 지난달 소셜미디어에서 “‘예측불가’ 제작진 피디팀, 작가팀 너무 수고하셨다. 1년 동안 프로그램을 한다는 건 요즘 방송계에서는 불가능하지만 모든 순간을 기뻐하며 함께해 주셔서 너무 감사하다. 집을 짓기 위해 도움주신 모든분들께 감사드린다”고 했다.