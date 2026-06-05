진보당, 광역의원 7명·기초의원 34명 배출 “경남·울산동구·부산연제 단결 못 해 뼈아픈 결과” “민주당 담지 못하는 2030 요구 담겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 경기 평택시을 국회의원 재선거에서 낙선한 김재연 진보당 상임대표는 5일 “4월 중순 조국 조국혁신당 대표가 출마를 발표할 당시에 이미 저는 그 상황 자체가 전체 민주진보 진영 선거연대에 적신호가 켜졌다고 판단했다”고 말했다.

6·3지방선거에서 더불어민주당과 경남도지사 등 단일화를 이뤘음에도 당선되지 못한 선거에 대해서는 “민주진보 진영 단결의 힘이 충분히 발휘되지 못한 선거들이 뼈아픈 결과를 낳는 걸 국민 앞에 확인시켜주는 것”이라고 평가했다.

김 대표는 이날 국회 의원회관에서 기자간담회를 열고 “진보당은 이번 선거에서 전국 8개 광역 시도에서 7명의 광역의원과 34명의 기초의원을 배출했다”며 “국민께 진보당의 진정성, 실력을 보여드리려 긴시간 땀 흘리며 지역밀착 생활정치를 실현한 후보와 당원 헌신의 결과”라고 말했다.

이어 김 대표는 “당선을 기대한 후보의 낙선은 아쉽지만 4년 전의 2배에 달하는 당선자를 만들어준 국민께 감사드린다”고 했다.

민주당과 부산·울산·경남 등지에서 선거연대를 놓고 “우여곡절 끝에 내란세력과 1대1 구도를 만들려 30여명의 진보당 후보가 사퇴하고 울산시장을 비롯한 여러 곳의 승리를 만들었다”면서도 “그럼에도 더 빠르고 더 폭넓고 더 적극적인 선거연대로 내란청산 선거 기조를 확고하게 만들지 못한 아쉬움은 크다”고 했다.

김 대표는 울산 동구청장과 부산 연제구청장 등 단일화에도 국민의힘 후보에 패배한 원인에 대해 “1대1 구도를 만들지 못했다”고 진단했다. 또 “막판에 후보들이 개별적으로 사퇴하거나 촉박한 일정으로 단일화 경선을 치러, 유권자가 선거 기조를 이해할 수 있을 만큼 전달력이 부족했다”고 했다.

민주당을 향해 김 대표는 “5월 15일이 돼서야 (선거연대) 당 대 당 협상이 1차적으로 마무리됐다”며 “그전에도 지역 차원에서 선거 연대를 원하는 여러 요청이 있었으나 민주당이나 각 정당에서 받아 안지 못하면서 전체적으로 선거연대가 너무 늦게 추진된 점이 아쉽다”고 했다.

경기 평택시을 재선거에 관해서는 “혁신당과 민주당 후보 간 거친 네거티브 공방이 오가면서 5월 이후로는 선거연대를 만들긴 어렵다고 판단했다”고 했다. 김 대표와 조 대표, 김용남 민주당 후보와 유의동 국민의힘 후보, 황교안 자유와혁신 대표의 5자 구도 끝에 유 후보가 당선됐다. 민주진보 진영의 표가 나뉘면서 유 후보가 어부지리로 표를 얻었다는 게 대체적인 평가다.

정청래 민주당 대표가 전날 진보당과 선거연대에 감사를 표하면서 결선투표 도입을 언급한 데 대해 김 대표는 “신뢰할 수 있는 조치가 추진되길 바란다”고 했다. 김 대표는 “지금까지 총선 결선투표제를 많이 이야기한 적은 없다. 2028년 총선을 말한 건지 깊게 얘기해 보지 못했다”고 했다.

이어 김 대표는 “이번 선거에서 2인 선거구가 여전히 많이 존재해 소수정당의 영역을 만들어가는 데 큰 어려움을 겪었다”며 “서울에서 국민의힘 구의원이 많이 탄생하는 상황을 놓고 민주당 안에서도 상당한 평가가 있을 거로 보인다. 이를 포함해 다양성과 비례성을 높이기 위한 논의는 앞으로 계속돼야 한다”고 말했다.

선거 이후 연대를 묻는 질문에 “민주당이나 개혁진보 4당의 연대 또는 연합 기조를 내란세력이 계속 존재하는 한 가져가야 한다는 데 변함없다”며 “향후 전개될 정국의 어려움이 예상되는 만큼 보다 책임있는 정책 연대, 정치적 연대가 필요하지 않나”고 답했다.

그러면서 김 대표는 “연대라는 표현을 당대당 통합과 비슷한 의미로 받아들이는 분도 계신다. 민주당과 조국혁신당의 합당 논의는 연대의 개념이 아니라 통합의 개념”이라고 선을 그었다. 정 대표의 “연대하면 커진다”는 발언이 혁신당과 합당 논의 재개를 가리키는 것 아니냐는 해석도 나왔다.

2030 여성을 지지기반으로 흡수할 전략을 묻는 질문에는 “여성과 청년의 진보적 역할을 만들기 위한 진보당의 노력은 지금까지 중요한 전략적 지점이었고, 이 역할을 더 해야 한다고 생각한다”며 “민주당이 담지 못하는 2030의 요구와 정치적 지향을 담을 수 있는 보다 진취적인 진보 정당 역할을 진보당이 하겠다”고 했다.