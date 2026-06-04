“잠실7동 제2투표소 투표함 개표 설득 중”

[헤럴드경제=주소현 기자] 중앙선거관리위원회는 4일 6·3지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련한 진상규명위원회를 설치하고 책임을 철저히 따져 묻겠다고 밝혔다.

중앙선관위는 이날 보도자료를 통해 “유권자들의 참정권 행사에 많은 혼란과 불편을 드린 점에 대해 거듭 사과드린다”며 이같이 밝혔다.

중앙선관위는 이날 개표 종료 즉시 투표용지 부족 사태에 대한 진상규명 및 재발방지 대책을 마련하기로 결정한 데 따라 외부 전문가 위주로 구성한 진상규명위를 설치·운영한다.

투표용지가 부족했던 투표소의 투표록을 분석한 뒤 투표관리관 및 사무원 등으로부터 현장 상황을 확인하겠다는 계획이다. 또한 진상규명위를 통해 파악한 원인과 책임을 철저히 따져 결과를 소상히 밝히겠다고 했다.

아울러 중앙선관위는 투표 종료 이후로도 투표함 반출이 늦어지고 있는 서울 송파구 잠실7동 제2투표소를 방문해 대치 중인 시민들을 설득하고 있다고 밝혔다. 전날 서울 송파구 일대 12개 투표소를 비롯해 강남구와 광진구의 각각 1개 투표소에서 투표용지가 부족해 투표가 지연된 바 있다.

특히 잠실7동 제2투표소의 경우 부정선거를 주장하는 일부 시위대가 투표함 반출을 가로막으면서 해당 선거구의 당선인 결정이 늦어지는 상황이다. 중앙선관위는 “투표함 이송이 가능해지는 대로 송파구선관위 개표소로 해당 투표함을 이송해 개표참관인들의 참관하에 개표를 진행하여 당선인을 결정한다”고 덧붙였다.