[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김진열 국민의힘 대구 군위군수 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 군위군수로 재선됐다.

김진열 당선인은 4일 당선 소감을 통해 “이번 승리는 김진열 개인의 승리가 아니라 군민 모두의 승리”라며 “끝까지 믿고 지지해주신 군민 여러분께 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “선거 과정에서 다양한 의견이 있었지만 이제는 군위의 미래를 위해 모두가 힘을 모아야 할 때”라며 “갈등을 넘어 화합으로 하나 되고 군민과 함께 군위 발전의 새로운 길을 열어가겠다”고 강조했다.

또 “지난 4년 동안 군위는 경북 군위에서 대구 군위로 새롭게 출발하며 큰 변화를 맞았다”며 “TK신공항, 군부대 이전 등 미래 100년을 좌우할 핵심 사업의 기반을 마련했다. 이제는 실질적인 성과로 연결해 군민들이 체감할 수 있는 변화로 완성하겠다”고 했다.

김진열 당선인은 “더 낮은 자세로 군민의 목소리를 듣고 더 크게 품으며 더 많이 뛰겠다”며 “군민의 삶 가까이에서 일하는 군수, 약속을 실천으로 증명하는 군수, 군위의 자존심을 높이는 군수가 되겠다”고 말했다.