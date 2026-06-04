[헤럴드경제=최원혁 기자] 2년 전 헤어진 남자 친구가 과거 선물했던 커플링의 금값이 올랐다며 차액을 돌려달라는 연락을 받았다는 사연이 온라인에서 화제다.

최근 SNS ‘스레드’를 통해 여성 A씨는 전 남자 친구로부터 황당한 연락을 받았다고 자신의 사연을 전했다.

A씨는 “2년 전에 헤어진 전 남자 친구한테 연락이 왔는데 이게 맞는 거냐”면서 당시에 전 남친과 함께 커플링을 맞춘 기억이 있다고 말문을 열었다.

A씨는 당시 자신이 학생이었던 반면 전 남자 친구는 직장인이었기 때문에 비용 부담을 고려해 처음에는 실버 커플링을 제안했다고 밝혔다. 하지만 남자 친구가 “어차피 맞출 거 금으로 하자”고 해서 금으로 맞췄다고 했다.

하지만 두 사람은 이후 이별하게 됐다. 이별 당시 A씨가 먼저 커플링을 돌려주겠다고 제안했지만 남자 친구는 “얼마 되지 않는다”며 그냥 팔아도 된다고 했다.

그로부터 2년이 지난 최근 전 남자 친구는 A씨에게 연락을 해왔다.

공개한 대화 내용에 따르면 전 남자 친구는 “예전에 커플링 맞춘 거 아직 가지고 있냐”고 물었고 이에 A 씨가 “그거 진작 팔았지. 안 돌려줘도 된다며”라고 답하자 “그땐 그랬는데 금값이 그때보다 두 배가 올랐고, 그때 반지는 내가 산 거니 차액은 돌려줄 수 있겠냐”고 요구했다.

황당한 A씨는 “오늘 또 연락이 와서 당시보다 금값이 올랐으니까 오른 만큼 돌려달라는 소리를 하고 있다. 정말 어이가 없어서 뭐라고 해야 할지도 모르겠다”고 토로했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “어이없다”, “헤어진 사이에 무슨 금 투자 정산을 하자는 게 무슨 뚱딴지같은 소리냐”, “본인이 살 당시 가격을 기준으로 해야 하는 것 아니냐”, “돈 앞에선 체면이고 뭐고 아무것도 없는 거냐” 등 다양한 반응을 보였다.