페이스북에 “수천 명의 청년, 군대와 탱크에 의해 짓밟혀” “진상 인정·상처 치유·화해와 대화 시작해야”

[헤럴드경제=정목희 기자] 라이칭더 대만 총통이 중국의 6·4 톈안먼(天安門) 사건 37주년을 맞아 중국 당국에 역사적 진실을 직시할 것을 촉구하며 민주주의와 인권의 가치를 강조했다.

라이 총통은 4일 페이스북을 통해 “37년 전 오늘, 이상과 포부를 품었던 수천 명의 젊은이가 베이징 거리와 톈안먼광장, 그리고 중국 각지에서 군대와 탱크에 의해 무자비하게 사살되고 짓밟혔다”고 밝혔다.

그는 “당시 짓밟힌 것은 민주화 운동에 참여한 청년들의 생명과 청춘뿐 아니라 자유와 민주주의를 추구했던 중국 한 세대 전체의 열망과 실천이었다”고 말했다.

이어 “진정으로 위대한 국가는 군사력에 집착하는 것이 아니라 다양한 목소리를 포용하고, 국민이 자신의 꿈을 추구할 권리를 보장하며, 역사의 상처를 용기 있게 마주해야 한다”고 강조했다.

라이 총통은 “중국이 37년 전 6·4 사건을 직시하고 진실을 인정하며 상처를 치유하고 화해와 대화를 시작하기를 진심으로 바란다”고 밝혔다.

그는 또 “민주 국가의 힘은 거대한 서사나 위에서 아래로 내려오는 단일한 목소리에 의존하지 않는다”며 “건전한 정부와 사회는 다음 세대가 더 나은 삶을 살 수 있도록 지원해야 하며, 폭력과 감시, 통제로 그들의 꿈과 의견을 억압해서는 안 된다”고 말했다.

대만 정부의 중국 담당 기구인 대륙위원회도 전날 성명을 내고 중국 당국에 톈안먼 사건의 역사적 진실을 직시할 것을 촉구했다.

대륙위원회는 중국이 1919년 5·4운동은 대대적으로 기념하면서도 1989년 6·4 톈안먼사건에 대한 역사적 기억은 집단적으로 봉쇄하고 있다며 “이런 이중잣대는 오늘날 중국의 각종 사회적 문제와 뿌리 깊은 모순의 해결에 도움이 되지 않으며 보편적 가치와의 거리를 더 벌린다”고 비판했다.

이어 대륙위원회는 “올해는 중화민국의 총통 직선제 실시 30주년으로 30년 동안 대만 인민은 평화적인 민주주의 실천과 정권 교체를 통해 자유민주적 거버넌스 구조와 생활 방식이 중국인 사회에 깊이 뿌리내리고 번성했음을 증명했다”며 “민주주의가 ‘환경 부적응’(水土不服)의 문제가 없을 뿐만 아니라 국가의 장기적인 안정과 사회 번영을 위한 최선의 선택임을 보여줬다”고 했다.

그러면서 “우리는 베이징 당국이 민주 제도에 대한 대만 인민의 견지와 선택을 존중하고 강압적 수단을 중단하기를 정중히 호소한다”고 덧붙였다.

톈안먼사건은 1989년 대학생과 지식인 중심의 중국인들이 부정부패 척결과 민주개혁 등을 요구하며 벌인 시위를 중국군이 유혈 진압한 사건을 일컫는다. 시위는 수개월 동안 이어졌는데, 당국의 시위대 진압이 마무리된 6월 4일이 사건을 기념하는 날이 됐다.

최소 수백 명에서 수천 명까지 희생된 것으로 추정되는 이 사건을 중국은 금기시하고 있다.