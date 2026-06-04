[헤럴드경제=최원혁 기자] 유튜버 은현장이 배우 김수현 법률대리인 고상록 변호사의 사과를 받아들이며 “힘을 합쳐야 하는 상황”이라고 밝혔다.

3일 은현장은 자신의 유튜브 채널 게시판에 글을 올리고 “고상록 변호사는 이전부터 김수현 사건을 도와준 사람들을 불편하게 하는 글들을 올려왔다”며 “솔직히 돌려 깎기 당하는 심정이었다. 하지만 그때는 참고 언급하지 않았다”고 했다.

그러면서 “지금은 다 힘을 합쳐야 하는 상황이다. 전쟁은 지금부터 시작”이라며 “앞으로 재판도 계속 남아 있고 해야 할 일들이 산더미”라고 강조했다.

이어 은현장은 “그래서 (고 변호사 글들에) 더더욱 화가 났었던 것 같다. 모르는 사람이었으면 그냥 무시하고 끝냈을 것”이라며 “하지만 같은 곳을 보고 달려가는 사람이기 때문에 모두 한번은 짚고 가야 한다고 생각했던 것 같다”고 했다.

앞서 이날 고 변호사는 SNS를 통해 “그간 김수현 배우의 억울함을 밝히고 진실을 알리기 위해 목소리를 내주고 취재와 검증을 통해 사실관계를 확인하고 알려주기 위해 노력해 준 모든 분께 깊이 감사드린다”는 적었다.

고 변호사는 “그 과정에서 피해를 보고 오랜 시간 노력해 오신 분들의 아픔과 고통에 충분히 공감하지 못했고 제 말과 행동으로 상처를 드린 부분이 있음을 인정한다”며 “이에 진심으로 사과드린다”고 했다.

그러면서 “특히 최근 은현장과 관련해 제가 작성한 글로 인해 당사자뿐 아니라 많은 분께 상처와 불편을 드렸다”며 “이에 대해 깊이 사과드리며 관련 글은 오늘부로 모두 삭제하겠다”고 밝혔다.

이에 은현장은 “결국 고 변호사가 사과해 줬고, 저도 더는 고 변호사 얘기는 하지 않겠다. 진정성 있는 사과를 해 준 데 감사하다”며 “앞으로 각자 자리에서 같은 목표를 위해 해야 할 일들을 잘 해 나가자”고 전했다.

경찰 ‘김수현 명예훼손 혐의’ 김세의 가세연 대표 구속 송치

한편 배우 김수현 명예를 훼손하는 등의 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 4일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 명예훼손 및 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영·반포) 등 혐의를 받는 김 대표를 구속 송치했다.

김 대표는 지난해 3~5월 김수현이 미성년자였던 고(故) 김새론과 교제했고 고인의 사망 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박 때문이라고 기자회견과 유튜브 방송 등을 통해 주장한 혐의를 받는다. 또 인공지능(AI)을 활용해 고인의 녹취록을 조작한 혐의도 있다.

앞서 김 대표는 지난 2일 서울중앙지법에서 구속적부심사를 마친 뒤 취재진과 만나 석방을 주장하는 동시에 혐의를 부인했다.