[헤럴드경제=박병국 기자]6·3 지방선거 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 득표율이 정원오 더불어민주당 후보의 득표율을 처음으로 넘어섰다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 7시 20분 기준 오 후보의 득표율은 48.66%로, 정 후보 48.62%를 처음으로 앞질렀다.

오후 6시에 발표된 출구조사에서도 정 후보가 우세하다는 결과가 나왔다. 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사에서는 정 후보가 51.4%로 오 후보 46%를 앞섰다. JTBC 예측조사 결과에서는 정 후보가 53.5%, 오 후보가 42.9%인 것으로 나타났다. 정 후보는 그간 서울시장 선거 판세에 대해선 “저는 서울 선거가 박빙의 결과가 올 것이라고 여러 달 전부터 예측했고 거기에 맞춰 준비해 왔다”고 밝혀왔다. 오 후보도 “양강 구도가 될 것”이라고 예측해왔다.

서울은 이번 선거 최대 격전지로 꼽히고 있다. 이번 선거 본투표는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지, 사전투표는 지난달 29~30일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행됐다. 정 후보는 “이번 선거는 이재명 정부에 힘을 싣는 선거”라고 지지를 호소했다. 오 후보는 “최후의 보루 서울만은 남겨달라”고 말했다.