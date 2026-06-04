발포어 비티와 전력망 구축 프로젝트 납품 계약 스코틀랜드 북부 132kV급 송전선로 신규 구축 올해 영국 수주 누적액 1000억원

[헤럴드경제=박혜원 기자] 대한전선이 영국에서 650억원 규모의 초고압 케이블 시스템 공급 계약을 체결했다.

4일 대한전선은 글로벌 인프라 기업 발포어 비티(Balfour Beatty) 영국 스코틀랜드 지역 전력망 구축 프로젝트에 초고압 케이블 시스템을 납품한다고 밝혔다. 이번 사업은 스코틀랜드 북부 지역에 132키로볼트(kV)급 송전선로를 신규 구축하는 프로젝트다. 최근 스코틀랜드 지역 내 전력 수요가 지속적으로 늘어나면서 안정적인 전력 공급이 가능하도록 하는 취지에서 추진되고 있다.

대한전선은 전력 수요 증가에 재생에너지 확대 기조가 맞물린 유럽에서 지속적으로 성과를 내고 있다. 특히 영국은 송배전 인프라 현대화를 위한 대규모 프로젝트를 추진하고 있다. 이에 대한전선이 올해 영국에서 수주한 사업만 4건, 규모는 총 1000억원에 달한다.

대한전선 관계자는 “영국 수도 런던의 전력망 현대화를 위한 핵심 사업인 런던파워터널 2단계(London Power Tunnels 2)를 비롯한 주요 전력망 사업을 성공적으로 수행하며 기술력과 품질 경쟁력을 입증한 결과”라고 강조했다.

대한전선은 이같은 사업 수행 레퍼런스를 기반으로 유럽 전역에서 사업 기회를 적극적으로 확대한다는 계획이다. 대한전선 관계자는 “유럽은 전력망 확충과 재생에너지 확대에 따라 지중 및 해저케이블 수요가 빠르게 증가하고 있는 전략 시장”이라고 말했다.