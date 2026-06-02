“한동훈 지지층 위장 전입·블랙리스트 의혹 철저 수사 촉구”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일, 야당인 국민의힘을 향해 고강도 공세를 퍼부으며 막판 표심 잡기에 나섰다.

조승래 민주당 총괄선거대책본부장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “국민의힘이 불법적인 선거운동과 윤 어게인 극우 세력의 결집에만 골몰하고 있다”며 “그래서 이번 선거의 본질은 여전하다. 내란 세력을 심판하고 극우와 불법 세력을 심판하는 선거”라고 규정했다.

조 본부장은 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보 지지자들을 둘러싼 비위 의혹을 정조준했다. 그는 한 후보 지지층의 위장 전입 의혹과 더불어 지역 상인들의 정치 성향을 분류해 문건화했다는 이른바 ‘블랙리스트 작성 의혹’을 제기하며 “선거관리위원회와 수사 당국은 철저히 수사를 해야 할 것”이라고 강력히 촉구했다.

보수 진영 전직 대통령들의 유세 지원 행보에 대해서도 날 선 비판을 이어갔다. 조 본부장은 이명박·박근혜 전 대통령이 야당 후보들의 지원 사격에 나선 것을 두고 “감옥에 갔다 온 두 대통령을 보고 결집이 된다면, 두 대통령을 비판하고 탄핵에 동의했던 상식적인 국민의 (역)결집도 있을 것”이라며 정권 수호 및 내란 극복 프레임을 재차 부각했다.

지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재·보궐선거 판세와 관련해서는 전체 14개 지역구 중 5곳을 격전지로 분류했다. 조 본부장은 “평택을, 공주·부여·청양, 대구 달성, 울산 남구(남갑), 부산 북구(북갑)가 때론 국민의힘 후보, 때론 다른 정당 후보, 때론 무소속 후보와 경합하고 있다”고 설명했다.

특히 야당의 텃밭으로 여겨지던 대구 지역의 기류 변화를 짚어냈다. 대구시장 선거 판세에 대해 그는 “접전이 벌어지고 있다는 데 대해 대구 시민들 스스로도 상당히 놀라시는 것 같다”며 “이미 정리된 판이라는 국민의힘의 주장은 말도 안 되는 얘기”라고 일축했다.

김관영 무소속 후보의 ‘대통령 마케팅’으로 혼전을 거듭하던 전북지사 선거에 대해서는 이원택 민주당 후보 중심의 전열 정비가 완료됐다고 공언했다. 조 본부장은 “이 후보부터 시장 및 시·군의원 후보에 이르기까지 기호 1번 원팀이 잘 구축돼 일사불란하게 캠페인을 전개하고 있다”며 “(도당 내) 혼란이 정리된 측면이 있다”고 진단했다. 한병도 공동 상임선대위원장이 전북에 상주하다시피 한 배경에 대해서는 “확실한 승기를 잡아야 하지 않겠나”라고 답했다.