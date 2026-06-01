GS AX 콘퍼런스 ‘52g 데이’ 참여 “하향식 업무 구조로 AI 혁신 어려워” 2020년 취임 이래 줄곧 AX 강조 52g 조직 신설 등 AX 최전선에 나서

[헤럴드경제=한영대 기자] “GS가 지향하는 인공지능 전환(AX)의 핵심은 현장 문제를 직원들이 ‘함께, 동시에’ 풀어가며 자발적이고 창의적으로 일하는 문화를 만드는 것이다.”

지난달 22일 서울시 강남구 GS타워에서 진행된 GS의 AX 콘퍼런스인 ‘52g 데이’. GS그룹 오픈 이노베이션 커뮤니티인 52g에서 주최한 이날 행사에서 허태수 GS그룹 회장이 깜짝 손님으로 등장했다. 후드티를 입고 편안한 차림으로 행사에 참여한 허 회장은 인공지능(AI) 시대 GS가 나아가야 할 방향을 간략히 설명했다.

52g가 매년 개최하는 52g 데이는 현장에서 AI를 직접 활용하는 GS 구성원들의 혁신 사례를 공유하기 위해 마련된 행사이다. 21개의 GS 계열사 구성원들뿐만 아니라 외부 60여개 기업의 AX 담당자 150명이 참석했다.

허 회장은 이날 행사에서 AI 시대 생존 키워드로 ‘함께, 동시에’를 언급했다. 빠르게 변하는 AI 트렌드에 대응하기 위해선 구성원 각자가 보유하고 있는 AI 노하우를 공유, 해결책을 모색해야 한다는 것이다.

허 회장은 “AX 활동 핵심은 단순히 AI 기술을 도입하는 데 있지 않다”며 “핵심은 현장에 있는 직원들이 문제를 함께 풀어가는 것”이라고 강조했다. 이어 “어려움이 있겠지만 AI 시대에는 임직원들이 ‘함께, 동시에’ 일해야만 경쟁력을 가질 수 있다”며 “위에서 목표를 정해서 일선에 전달하는 방식 만으로는 한계가 있다”고 지적했다.

허 회장은 마지막으로 “행사를 통해 GS그룹이 그동안 쌓아온 AX 경험과 노하우를 말할 것”이라며 “참석자들도 이를 각자 현장에 적용해보시고 저희에게 공유해주시기 바란다”고 말했다.

허태수 회장 그룹 AX 주도

허 회장은 2020년 취임 이래 줄곧 AX를 강조했다. 임직원들이 AI를 활용해 현장 문제를 직접 해결할 수 있는 능력을 키워야 GS가 한 단계 도약할 수 있다고 판단한 것이다. 허 회장 지론 하에 GS는 임직원들의 AI 경쟁력을 끌어올릴 수 있는 다양한 프로그램을 기획 및 진행하고 있다.

허 회장 주도 아래 조직된 52g가 대표적이다. 2020년 출범한 52g는 계열사 단위로 해결하기 어려운 AI 과제를 발굴하고, 구성원들이 참여할 수 있는 프로젝트를 추진하고 있다. 현재까지 52g가 진행한 프로젝트만 230개이다. 프로젝트에 참여한 구성원은 누적 1만명이다. 2020년에는 108명에 불과했던 참가자들이 지난해 3072명으로 늘었다.

52g 데이를 비롯해 DX 캠프, 해커톤 등 다양한 AX 활동도 기획하고 있다. 올해 진행된 52g 데이에서는 AI와 함께 일하는 방식의 변화, 현장 구성원들이 직접 만든 AI 설루션 등이 소개됐다. 허 회장은 52g 데이를 비롯한 AX 관련 행사에 꾸준히 참여, 구성원들의 AI 혁신을 독려하고 있다.

임직원들이 AI를 적극 활용할 수 있도록 AX 플랫폼 미소(MISO)도 제공하고 있다. GS가 자체적으로 개발한 미소는 코딩 지식 없는 실무자도 아이디어를 대화하듯 입력하면, 웹페이지 및 업무 툴을 구현할 수 있도록 돕는 플랫폼이다. 회사 데이터를 안전하게 활용하면서도 현장 업무에 맞는 AI 모델을 자유롭게 적용할 수 있도록 설계됐다.

GS 임직원들이 미소를 통해 자체 개발한 툴만 1만 개에 달한다. 이 가운데 현장에 적용돼 활발히 사용되고 있는 앱은 600여개이다. GS 관계자는 “과거에는 현업에서 문제를 제기하면 AI 전문가 등과 별도 팀을 구성해 프로토타입을 제작하는 데 통상 12주가 걸렸다”며 ‘이제는 현업 구성원이 AI를 활용할 수 있는 만큼 문제를 이전보다 빨리 해결할 수 있게 됐다’고 설명했다.

한편, GS는 자체적으로 쌓은 AI 노하우를 다른 기업에도 공유하고 있다. 그 일환으로 자체 안전관리 AI 에이전트인 에어(AIR)를 중소기업 140여곳에 무상 제공하고 있다. 디지털 시대 비즈니스는 에코 시스템 육성이 필수적으로 이뤄져야 한다는 허 회장의 AI 상생 철학을 반영한 것이다.

GS 관계자는 “현장 직원의 AI 활용을 통해 기업 운영 효율성을 높이고, 대기업이 축적한 AI 지식과 비즈니스 모델을 공유함으로써 한국 산업 전반의 경쟁력에 이바지할 것”이라고 말했다.