3R 버디만 8개 5타차 뒤집고 1타차 승리 ‘통산 승수’ 구옥희 신지애와 어깨 나란히

[헤럴드경제=조용직 기자] 박민지가 5타 차를 뒤집고 KLPGA투어 통산 20승이라는 대기록을 달성했다.

박민지는 31일 경기도 양평의 더스타휴 골프&리조트(파72)에서 열린 Sh수협은행 MBN 여자오픈(총상금 10억원) 마지막 날 3라운드에서 버디 8개를 쓸어 담아 8언더파 64타, 코스 레코드 타이기록을 작성했다.

3라운드까지 최종합계 10언더파 206타를 적어낸 박민지는 ‘루키’ 김지윤(합계 9언더파 207타)을 1타 차로 따돌리고 우승 상금 1억8000만원을 받았다. 2024년 6월 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 통산 19승을 올린 뒤 승수를 추가하지 못했던 박민지는 2년 만에 우승컵을 들어 올리며 20승을 채웠다.

박민지는 고(故) 구옥희, 신지애에 이어 KLPGA에서 세 번째로 통산 20승을 올린 선수로 기록됐다. 앞으로 한 번 더 우승하면 KLPGA 투어 최다 우승 신기록을 세운다.

선두에 5타 뒤진 공동 10위로 마지막 라운드를 시작한 박민지는 전반에 3타를 줄이며 역전의 발판을 놓았다. 후반 들어서도 버디 행진을 이어간 박민지는 16번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 1ｍ에 붙인 뒤 버디를 잡아내며 공동 선두로 올라섰다.

18번 홀(파5)에서는 4.6ｍ 거리의 버디 퍼트를 성공, 1타차 단독 선두로 먼저 경기를 끝낸 뒤 클럽하우스에서 선두권 선수들의 경기 결과를 기다렸다.

박민지를 한 타 차로 추격하던 김지윤은 17번 홀(파4)에서 파 퍼트가 홀을 돌아 나와 뼈아픈 보기를 적어냈다. 김지윤은 18번 홀에서 버디를 잡았지만 동타까지 1타가 부족했다.

박민지는 “2년 동안 우승을 못 하다 보니 당장 내년 시드 걱정이 됐다”며 “계속 저를 믿고 응원해 준 후원사와 팬들에게 감사드린다”고 말했다.

이지현과 노승희가 합계 8언더파 208타로 공동 3위에 올랐고, 2라운드 단독 선두였던 유현조는 타수를 줄이지 못해 공동 5위(7언더파 209타)로 밀렸다.