[헤럴드경제=양대근 기자] 박근혜 전 대통령이 31일 대구 서문시장을 찾아 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원 유세 활동을 벌였다.

박 전 대통령은 이날 오후 4시께 대구 중구 서문시장 동문 앞에 도착했다. 추 후보를 비롯한 국민의힘 대구 출마자들이 박 전 대통령을 맞이했다.

시민들과 지지자들은 박 전 대통령의 모습이 보이자 박수 치거나 태극기를 흔들며 크게 환영했다. 박 전 대통령도 환히 웃으며 손을 흔들면서 호응하며 20여분간 시장을 둘러봤다.

박 전 대통령은 서문시장 방문 이후 기자들과 만나 “요즘 대구 경제가 어려워서 많이 힘들어하시는 것을 잘 알고 있다”며 “이번에 대구 경제를 살릴 수 있는 분이 시장이 돼야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

이어 “저는 우리 추경호 후보를 대구 경제를 살리는데 적임자라고 믿고 있다”며 “국무조정실장을 하실 때 저와 호흡을 맞춰서 일을 한 분이고 그때 일을 참 잘하셨다”고 강조했다.

박 전 대통령은 “(추 후보가) 경제부총리도 역임했는데 누구보다 경제를 잘 살릴 수 있을 거라고 생각한다”며 “여기 계신 분들이 추 후보에게 압도적 지지를 보내주시면 여러분께 꼭 보답해드릴 거라고 생각한다”고 지지를 호소했다.

앞서 영남·충청·강원을 잇따라 순회한 박 전 대통령은 6·3 지방선거 전 마지막 휴일 유세 지원 장소로 대구를 택했다.