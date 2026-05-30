샹그릴라 대화 계기 한일 국방회담 안규백 “양국 작은 차이 극복해야”

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국 해군과 일본 해상자위대가 참여하는 양국 합동 해상 수색·구조훈련(SAREX)이 다음달 7일 실시된다. 2017년 이후 9년 만이다.

연합뉴스 보도에 따르면 안규백 국방부 장관은 30일 아시아·태평양 지역 다자 안보회의인 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화)를 계기로 싱가포르에서 열린 고이즈미 신지로 일본 방위상과의 양자 회담에서 이같이 밝혔다.

안 장관은 “9년 만에 훈련이 재개되는데 상징적·선언적 의미가 있다”며 “한일 양국이 이 옥동자를 더욱 발전·심화시켜 나가야 한다”고 말했다. 그러면서 “양국은 생각의 크기를 넓게 갖고 작은 차이를 극복하면서 큰 지점으로 항상 생각을 가져야 한다”고 덧붙였다.

한일 수색·구조훈련은 한반도 근해에서 선박 조난 사고가 발생했을 때 양국 함정이 출동해 함께 대응하는 절차를 연습하는 훈련이다. 1999년 시작돼 격년으로 실시되다가 2017년 이후 열리지 않았다.

2018년 제주에서 열린 국제관함식에 일본 해상자위대 함정이 ‘욱일기 게양’ 논란 끝에 참가하지 못하고, 같은 해 한국 해군과 일본 해상자위대 초계기 사이에 ‘레이더 조사-저공 위협 비행’ 논란이 불거진 여파다.

양국은 당초 지난해 11월 훈련을 재개하려고 했지만 한국 공군 특수비행팀 블랙이글스의 일본 내 급유 지원이 무산되면서 불발됐다. 당시 일본은 블랙이글스의 독도 인근 비행훈련을 이유로 급유 지원을 거부했고 그 영향으로 양국 간 국방 교류는 다시 냉랭해졌다.

양국 국방당국은 국방교류협력 재건을 추진해 왔고 지난 1월 일본에서 열린 국방장관 회담에서 훈련 재개를 합의한 뒤 시점을 조율해 왔다.