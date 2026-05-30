‘격전지’ 부산 북갑 25.57% 군산·김제·부안을 42.59% 최고

[헤럴드경제=김은희 기자] 6·3 지방선거와 함께 열리는 국회의원 재·보궐선거 사전투표가 30일 최종 24.12%의 투표율로 마무리됐다.

중앙선거관리위원회에 따르면 전날 오전 6시부터 이날 오후 6시까지 진행된 국회의원 재보선 사전투표율이 24.12%로 집계됐다.

총 14개 선거구에서 열리는 이번 재보선의 전체 유권자는 226만7121명이다. 이 가운데 54만6757명이 사전투표에 참여했다.

선거구별로는 전북 군산·김제·부안을이 42.59%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 ▷충남 공주·부여·청양 30.16% ▷전북 군산·김제·부안갑 29.71% 등의 순이었다. 대구 달성은 17.56%로 가장 낮은 투표율을 기록했다.

이번 재보선의 격전지로 꼽히는 부산 북갑은 25.57%로 전국 평균치를 웃돌았다. 이곳에서는 하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보가 경쟁하고 있다.

여야 정당에서 대거 후보를 낸 경기 평택을 투표율은 18.39%로 상대적으로 저조했다. 평택을에서는 김용남 민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보 등이 격전을 벌이고 있다.