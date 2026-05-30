“MB정부 해수부 폐지, 부산을 주변부로 밀어내” “반성과 책임 없이 시장선거에 MB 끌어들이나”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 전재수 더불어민주당 부산시장 후보 선대위가 “해수부 폐지로 부산 위상을 추락시킨 책임세력이 다시 부산의 미래를 말하는 건 모순”이라며 국민의힘 박형준 후보와 31일 부산 방문 예정인 이명박 전 대통령을 싸잡아 비판했다.

변성완 상임선대위원장, 박재호 총괄선대본부장 등 전 후보 선대위 관계자들은 30일 부산진구 캠프에서 기자회견을 열고 “이명박 정부의 해양수산부 폐지는 부산을 주변부로 밀어낸 결정적 사건”이라며 “당시 정부조직 개편에 참여했던 박형준 후보가 반성과 책임 없이 다시 부산시장에 도전하는 것은 시민을 우롱하는 일”이라 직격했다.

이어 “더 심각한 문제는 박 후보가 이명박 전 대통령을 선거에 끌어들였다는 점”이라며 “부산을 쇠퇴시킨 장본인을 다시 불러 표를 얻겠다는 발상은 구태정치이자 책임회피 정치의 전형”이라고 꼬집었다.

이들은 “해양수산부는 단순한 중앙부처가 아니라 부산경제와 정체성의 핵심”이라며 “해수부 부산이전이 해양수도 부산의 위상을 회복하고 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣고 있다”고 강조했다.

전재수 선대위는 박형준 후보를 향해 “해수부 폐지에 대한 입장과 책임, 이명박 전 대통령을 선거에 끌어들인 이유를 시민 앞에 명확히 밝혀야 한다”며 “회피와 변명만으로는 부산시민을 설득할 수 없다”고 주장했다.

한편, 1948년 대한민국 정부수립 당시 교통부 해운국과 상공부 수산국으로 출발한 해양수산부는 1996년 김영삼 정부 때 해운항만청과 수산청 등 흩어져있던 바다 관련 행정기관들을 통합해 국가 차원의 해양정책 전담 중앙부처로 신설됐다. 노무현 전 대통령은 김대중 정부 때 해수부장관을 지내기도 했다.

해수부는 이명박 정부가 출범한 2008년 해체됐다. 이때 정부조직 개편에 따라 해양업무는 국토해양부, 수산업무는 농림수산식품부로 이관됐다. 이후 박근혜 정부에서 부활해 2013년 12월 서울에서 정부세종청사로 이전한 해수부는 2025년 6월 조기대선으로 집권한 이재명 정부가 12월 부산으로 이전했다.