코레일 “복구·시운전·안전점검 완료” 경의선·KTX-이음 이어 전 열차 운행 재개

[헤럴드경제=김유진 기자] ]서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 차질을 빚었던 열차 운행이 31일부터 모두 정상화된다.

한국철도공사(코레일)는 30일 “모든 가용 자원을 동원해 사고 복구를 마쳤으며, 31일부터 모든 열차를 정상 운행한다”고 밝혔다.

철도당국은 서울시의 서소문 고가차도 철거 작업이 마무리된 뒤 철도 시설물 복구와 안전 점검을 진행했다. 전철주 철거·신설, 전차선 가선, 케이블 포설, 신호 설비 설치 등 복구 작업이 이뤄졌고, 궤도 손상 여부 확인과 선로 점검도 병행됐다.

작업은 밤샘 복구 방식으로 진행됐다. 철도당국은 작업차량인 모터카와 열차 시운전을 통해 운행 안전성도 점검했다.

코레일은 이후 차량 점검과 정비를 마친 열차까지 투입하기로 하면서 31일부터 모든 열차를 정상 운행할 수 있게 됐다고 설명했다.

앞서 코레일은 붕괴 사고 나흘 만인 이날 오전 경의선 열차 운행을 재개했다. 강릉선·중앙선 KTX-이음의 서울~청량리역 구간도 이날 오전부터 정상 운행에 들어갔다.

김태승 코레일 사장은 “불가피한 열차 운행 감축에도 믿고 기다려주신 국민께 더욱 안전하고 편리한 철도로 보답하겠다”고 말했다.