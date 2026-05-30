노후 수영장 시설 전면 개선으로 안전하고 쾌적한 이용 환경 조성...수조 방수·기계설비 개선과 샤워실 환경 정비, 노후 승강기 교체 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 박희영) 이촌동에 위치한 용산청소년센터 수영장(이촌로71길 24)이 7개월간의 개·보수 공사를 마치고 6월 1일부터 재개장한다.

공사는 용산청소년센터 지하 2~3층에 위치한 수영장(513.42㎡)을 대상으로지난해 11월부터 올해 5월까지 진행됐다. 노후 시설로 인한 주민 불편을 해소하고, 보다 안전하고 쾌적한 체육환경을 조성하기 위해서다.

주요 공사 내용은 수영장 벽체 및 수조 방수, 내열성 수지 천장재 교체, 수처리실 기계설비 개선 등이다. 노후 배관과 공조 덕트를 교체해 수질과 공기질 관리 여건을 개선했으며, 샤워실과 탈의실 환경 정비, 노후 승강기 교체도 병행해 이용 편의를 높였다.

구는 정식 재개장에 앞서 지난 5월 28일 박희영 용산구청장 주관으로 최종 현장점검을 실시했다. 이날 현장에서는 개·보수 완료 상태와 시설 안전성, 운영 준비 상황 전반을 종합적으로 점검했다.

박희영 용산구청장은 “오랜 기간 불편을 감수하며 기다려주신 구민 여러분께 감사드린다”라며, “주민들이 건강한 여가 생활을 누릴 수 있도록 끝까지 꼼꼼히 점검하고 보완해 안전하고 쾌적한 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

새롭게 단장한 용산청소년센터 수영장은 성인·청소년 대상 수영 강습과 아쿠아로빅, 자유수영 등 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.

접수는 ‘용산e’ 누리집과 용산청소년센터 지하 2층 현장 접수처에서 가능하다.

운영 프로그램의 세부 내용과 이용 방법은 ‘용산e’ 누리집 또는 용산청소년센터를 통해 확인할 수 있다.

용산구는 앞으로도 구민 수요에 맞춘 생활체육 기반 시설(인프라) 확충과 공공체육시설 환경 개선을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.