[헤럴드경제=김유진 기자] 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 1시 현재 전국 사전투표율이 17.5%로 집계됐다. 4년 전 지방선거 같은 시간대보다 2.06%포인트 높은 수준이다.

중앙선거관리위원회에 따르면 전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만9908명 가운데 781만2780명이 투표를 마쳤다.

이번 사전투표율은 2022년 제8회 지방선거 당시 같은 시간대 투표율인 15.44%보다 높다.

지역별로는 전남이 31.1%로 가장 높았다. 전국 17개 시·도 가운데 오후 1시 기준 사전투표율이 30%를 넘긴 곳은 전남이 유일하다. 이어 전북 27.54%, 강원 21.0%, 광주 20.88% 순으로 높았다.

가장 낮은 지역은 대구로 13.79%를 기록했다. 경기 15.26%, 인천 15.84%, 부산 15.88% 등도 전국 평균을 밑돌았다. 서울의 사전투표율은 17.21%로 집계됐다.

사전투표는 전날 오전 6시 시작돼 이날 오후 6시까지 진행된다. 유권자는 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 전국 사전투표소 어디에서나 투표할 수 있다.

전국에는 총 3571개 사전투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지나 대표전화 1390을 통해 확인할 수 있다.