[헤럴드경제=문영규 기자] 배우 최지수가 학자금 대출을 9년 만에 청산하고 눈물을 보였다.

최지수는 지난 29일 방영된 MBC 방송 예능프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연해 일상을 공개했다.

최지수는 연기활동, 아르바이트 등으로 얻은 수입을 가지고 마지막 대출금을 상환하며 빚을 청산했다. 대출금을 갚은 직후 그는 어머니에게 전화를 걸어 “나 이제 빚 없다”고 소식을 전했다.

어머니가 “고생했어”라고 말하자 그는 끝내 울음을 터뜨렸다.

최지수는 “부모님이 도와줄까라고 하셨지만 엄마가 다닌 학교가 아니라 제가 다닌 학교니까 제가 갚는 게 맞는 것 같았다”며 눈물을 보였다.

그는 “웃으며 끝날 줄 알았는데 ‘내가 해냈구나’라는 생각과 함께 공허함이 밀려왔다”며 “전화를 끊으니 지난 9년의 시간이 스쳐 지나갔다”고 소회했다.

최지수는 성균관대 연기예술학과 시절부터 약 5000만 원의 학자금을 마련하기 위해 인형 탈 아르바이트, 물류창고, 베이비시터 등 다양한 일을 해왔던 것으로 전해졌다.

주 6일 아르바이트를 하면서 쉬는 날 오디션을 보기도 했으며 최근 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’으로 얼굴을 알린 후에도 식당 아르바이트 등을 지속해 온 것으로 알려졌다.