3개 홀 이글 포함 4타 줄이며 5언더파 “직전 2연속 컷탈락 많은 걸 배웠다”

[헤럴드경제=조용직 기자] 주수빈이 LPGA투어 샵라이트 LPGA(총상금 200만달러) 첫날 공동 6위에 올랐다.

주수빈은 30일(한국시간) 미국 뉴저지주 갤러웨이의 시뷰 호텔 & 골프 클럽의 베이 코스(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 이글 하나와 버디 4개, 보기 하나를 묶어 5언더파 66타를 쳤다.

그는 단독 선두 레티샤 벡(이스라엘·8언더파 63타)에게 3타 뒤진 공동 6위로 1라운드를 마쳤다.

2023년 LPGA 투어에 데뷔한 이후 우승은 없는 주수빈은 지난 시즌 후 퀄리파잉 시리즈로 밀려났다가 공동 2위로 통과하며 올해도 LPGA 투어에서 뛰고 있다. 이번 시즌엔 이달 초 멕시코에서 열린 리비에라 마야 오픈에서 8위에 올라 첫 톱10을 기록한 이후 2개 대회 연속 컷 탈락으로 주춤한 가운데 이번 대회에 나섰다.

이날 10번 홀(파4)에서 1라운드를 시작한 주수빈은 초반 7개 홀에서 보기 1개만 기록하며 잠잠했으나 이후 17번 홀(파3)에서 첫 버디를 작성한 데 이어 18번 홀(파5) 이글을 수확했다. 1번 홀(파4)에서 버디를 더하며 3개 홀에서만 4타를 줄였다. 이후 5번 홀(파4)과 9번 홀(파5)에서도 버디를 솎아냈다.

주수빈은 “초반에 그린 스피드를 따라가지 못했다. 생각보다 빨라서 3퍼트로 첫 보기를 했는데, 그 외에는 괜찮았다”고 말했다. 그는 “멕시코 대회 이후 연속 컷 탈락을 해서 실망스러웠지만 많은 것을 배웠다”며 “스스로를 믿는 것이 중요하다”고 부진 탈출에 대한 각오를 밝혔다.

2015년부터 LPGA 투어에서 뛴 투어 최초의 이스라엘 선수인 벡은 개인 최소 스코어 기록과 함께 리더보드 맨 위를 꿰찼다.

니콜 브로크 에스트루프(덴마크)는 출산 휴가 이후 15개월 만의 복귀전에서 한 타 차 2위(7언더파 64타)에 올랐고, 아프리차야 유볼(태국) 등이 공동 3위(6언더파 65타)에 자리했다.

최혜진은 이글 하나와 버디 4개, 보기 2개를 써내며 4언더파 67타로 공동 8위를 달렸다.

주니퍼 장은 공동 13위(3언더파 68타), 박성현과 이소미는 공동 17위(2언더파 69타), 이정은은 공동 31위(1언더파 70타)다.