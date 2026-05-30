1R 테이크다운 3회 허용 열세 2, 3R 전진 압박으로 뒤집어

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘러시’ 박보현(27)이 UFC 계약을 향해 한 걸음 더 다가섰다.

박보현(9승 3패)은 지난 29일(이하 한국시간) 중국 마카오 특별행정구 갤럭시 아레나에서 열린 ‘ROAD TO UFC(RTU) 시즌5 오프닝 라운드: 데이2’ 스트로급 토너먼트 8강에서 둥화샹(27·중국)에게 스플릿 판정승(28-29, 29-28, 29-28)을 거뒀다. RTU는 아태 지역 MMA 유망주들에게 UFC 진출 기회를 제공하는 토너먼트다.

체력과 힘으로 역전을 일궜다. 박보현은 1라운드에 둥화샹에게 세 차례 테이크다운을 당하며 열세에 몰렸다. 그라운드로 넘어간 이후 바로 일어나서 포지션을 회복했지만 상대에게 유의미한 공격을 하진 못했다. 세 명의 판정단은 모두 둥화샹의 승리로 1라운드를 채점했다.

2라운드부터 전세가 역전되기 시작했다 1라운드 5차례 태클을 시도하며 체력을 소진한 둥화샹은 점점 몸놀림이 둔해졌다. 7차례 테이크다운을 시도했으나 박보현이 모두 막아냈다. 2라운드 중반부터 본격적인 압박이 시작됐다. 코치진의 지시를 받은 박보현은 복부에 펀치를 섞어가며 둥화샹을 교란시켰다. 둥화샹의 가드가 내려가자 점점 펀치가 안면에 들어가기 시작했다. 라운드 막판에는 오히려 박보현이 한 차례 테이크다운에 성공하기도 했다.

승부가 걸린 3라운드에 박보현은 점점 기세를 올리며 펀치로 둥화샹을 압박했다. 둥화샹이 필사적으로 한 차례 테이크다운에 성공했으나 박보현이 바로 일어났다. 박보현의 타격은 계속 둥화샹의 얼굴에 얹혔다. 머리 유효타에서 24 대 8로 압도했다. 체력이 떨어진 둥화샹을 상대로 클린치에서도 우위를 보이며 확실하게 라운드를 가져갔다.

결국 판정단 세 명 중 두 명이 박보현의 손을 들어주며 박보현이 2 대 1 스플릿 판정으로 승리했다. 치열했던 2라운드에 한 명은 둥화샹의, 두 명은 박보현의 손을 들어줘 승부가 갈렸다.

승리한 박보현은 백스테이지로 퇴장하며 “처음에 거리가 안 잡혀서 펀치에 한 대 맞았는데 간지럽히는 줄 알았다”며 너스레를 떨었다. 이어 “상대가 태클을 잘한다고 해서 걱정했는데 생각보다 막을 만해서 다행이었다”며 “마지막에 체력적으로 우위여서 이겼다”고 경기를 돌아봤다.

현재 UFC에는 한국 여성 선수가 없다. 박보현이 ROAD TO UFC에서 우승하면 유일한 현역 한국 여성 선수가 된다. 역사적으로는 함서희, 김지연, 전찬미에 이은 네 번째 한국 여성 UFC 선수가 된다.

이로써 지난 28일 일본의 아오이 진에게 승리한 페더급(65.8kg) 송영재와 박보현 두 명의 한국 선수가 RTU 시즌5 준결승에 진출했다. 한국은 지금까지 총 5명의 우승자를 배출했다. 지난해 시즌4에서는 우승자를 배출하지 못하며 명맥이 끊겼다.

이날 스페셜 메인 이벤트에선 UFC 파이터 간의 대결이 벌어졌다. RTU 시즌3 스트로급 우승자 스밍(31·중국)dms 1라운드 3분 12초 만에 푸자 토마르(32·인도)를 암트라이앵글 초크 서브미션으로 잠재웠다. 평소에는 중국 침구의사로 환자를 진료하는 스밍은 이로써 UFC에서 첫 승리를 신고했다. 통산 전적은 18승 6패가 됐다.