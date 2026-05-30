KTX 첫차, 행신역서 오전 6시 출발 ‘철거 완료’ 서소문 구간 무사 통과 경의선 전동 열차도 다시 운행

[헤럴드경제=서경원 기자] 경의선 열차 운행이 30일 재개됐다. 서울 서소문 고가차도 붕괴 사로 여파로 차질을 빚은 지 나흘 만이다.

코레일에 따르면 승객을 태우고 경의선을 지나는 첫 차(KTX 405호)가 이날 오전 6시 정각에 경기 고양시 행신역을 출발했다.

지난 26일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 열차 운행에 차질이 빚어진 지 나흘 만이다.

이 열차는 이날 오전 6시 18분께 서소문 일대 구간을 안전하게 통과해 약 2분 뒤 서울역에 도착했다.

철도당국은 서울시에서 서소문 철거 공사를 마침에 따라 전철주 철거·신설과 전차선 가선, 케이블 포설 및 신호 설비 설치, 궤도 손상 여부 확인과 선로 점검 등 철도 시설물을 밤샘 복구하는 한편 작업차량(모터카)과 열차 시운전 등 안전 점검을 진행했다.

이후 차량 점검과 정비를 마친 열차들까지 투입되면 31일부터는 모든 열차 운행이 정상화할 것으로 코레일은 내다봤다.

앞서 서울역으로 향하는 경의선 전동 열차도 이날 오전 5시 37분께 문산역을 정상적으로 출발했다. 이 열차는 파주∼일산∼행신∼신촌 등 구간을 지나 오전 6시 40분께 서울역에 도착한다.

코레일은 또 별도 공지를 통해 강릉 중앙선 KTX-이음 서울∼청량리역 구간도 정상 운행을 시작했다고 알렸다.

열차 운행률도 회복세를 보인다.

전체 열차 운행 횟수는 643회로, 평소 758회에서 115회 중지된다. 운행률은 84.8% 수준으로, 29일 73.7%를 크게 웃돈다.

KTX와 KTX-이음 등 고속열차는 397회에서 341회로 56회 운행 중지된다. 운행률은 85.9%다.

또 ITX-새마을·마음과 무궁화호 등 일반 열차는 361회에서 302회로 59회 중지돼, 운행률이 83.7%를 보일 전망이다.