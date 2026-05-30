S&P 500지수 9주 연속 상승…2023년 12월 이후 최장 델, 데이터센터 수요급증에 33%↑ ‘AI 낙관론’ 회복에 기술주 강세

[헤럴드경제=서경원 기자] 미국과 이란 간 종전 협상 승인을 앞두고 미국 증시가 모두 사상 최고치 경신 행진을 이어갔다.

29일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 363.49포인트(0.72%) 오른 5만1032.46에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 16.43포인트(0.22%) 오른 7580.06에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 55.15포인트(0.20%) 오른 2만6972.62에 각각 마감했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜 글에서 이란과의 종전 협상 양해각서(MOU)와 관련해 “최종 결정을 내리기 위해 (백악관) 상황실에서 지금 회의를 할 것”이라고 밝혔다.

양해각서 최종 승인이 호르무즈 해협 개방으로 이어질 것이란 기대감에 브렌트 선물이 이날 1.8% 하락하는 등 국제 유가도 떨어졌다.

미국 컴퓨터 제조사 델 테크놀로지스는 인공지능(AI) 데이터센터용 서버 수요 급증에 힘입어 전날 깜짝 실적을 발표하면서 이날 주가가 32.76% 폭등, 기술주 강세를 주도했다.

델의 실적 전망 상향이 AI 부문 낙관론을 되살리면서 경쟁사인 휴렛팩커드도 이날 12.64% 급등했고, 슈퍼마이크로컴퓨터(11.60%), 오라클(10.84%) 등 AI 데이터센터 관련 종목들도 크게 올랐다.

AI가 가져올 파괴적 혁신에 주가가 약세를 이어왔던 소프트웨어 업종도 이날 강세를 보였다. 세일즈포스가 8.47% 올랐고, 서비스나우(14.38%), 어도비(7.36%) 등도 큰 폭으로 올랐다.

S&P 500 지수는 이날 상승으로 9주 연속 상승 흐름을 지속했다. 이는 2023년 12월 이후 가장 긴 강세장이라고 로이터는 전했다.