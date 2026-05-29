“손훈모 측이 제보자 접촉해 시의원 시켜주겠다고 회유” 폭로

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 민주당 순천시장 손훈모 후보 측이 제기한 ‘노관규 돈봉투 살포 의혹’ 제기에 대해 노 후보는 “명백한 가짜뉴스이자 정치공작”이라며 법적으로 대응하겠다고 했다.

무소속 노관규 후보 측은 29일 보도자료를 내고 “이번 사건은 막판 열세를 만회하기 위한 손 후보 측의 정치공작에 불과하다”면서 “손훈모 후보와 관련자들을 허위사실 공표, 후보자 비방, 명예훼손, 무고 교사, 이해유도 및 매수 의혹 등으로 고발하겠다”는 입장을 밝혔다.

앞서 손훈모 캠프와 지역구 김문수 국회의원은 제보자 A 씨가 노 후보 캠프 핵심 인사로부터 현금 600만 원의 정치자금을 수수한 정황이 있다며 경찰 수사를 촉구하는 기자회견을 열었다.

이에 대해 노 후보 측은 공익 제보자 A 씨와 돈을 건넸다고 알려진 사람과는 지인 관계로 자신들과는 무관하며 선관위 조사에서도 당사자 A 씨가 “노관규 캠프한테 받은 돈이 아니다”는 사실이 확인됐다고 언급했다.

노 후보 측은 오히려 손 후보 캠프가 제보자 A 씨와 접촉해 “노관규한테 받았다고 선관위에 신고해달라”, “노관규한테 돈을 받았다고 진술하고 고소장을 접수해 주면 차기 지방선거 때 비례대표 시의원을 시켜주겠다고 회유를 시도한 정황이 밝혀졌다”며 이를 정치공작으로 규정했다.

노 후보 측은 “허위 제보 사주 의혹, 목사의 개입, 손훈모 캠프 관계자 동행, 언론 보도자료 배포, 국회 기자회견, 선관위 앞 기자회견, 구속 촉구 집회까지 이어지는 흐름은 정밀하게 설계된 정치공작이다”며 강경 대응 입장을 밝혔다.