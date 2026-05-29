초경합급으로 암반 등 굴착·파쇄용 부품 생산 중기부 ‘강소기업 1000+’ 이어 ‘이노비즈’ 인증

건설·광산장비 부품사 원강(대표 강태영)이 ‘기술 혁신성’을 잇달아 인정받아 국내외 시장 확대를 추진한다.

이 회사는 초경합금으로 픽커터 같은 건설·광산장비용 파쇄부품 등을 생산한다.

29일 원강에 따르면, 기술혁신형 중소기업 인증인 ‘이노비즈’ 인증을 최근 받았다. 앞서 지난달 중소벤처기업부 ‘글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트’에도 선정됐다.

회사는 지속적인 기술혁신과 품질개선을 추구해왔다. 커터티스(Cutter Teeth), 픽커터(Pick Cutter), 기어박스(Gear Box), 머드펌프(Mud Pump) 등 다양한 부품을 국내외에 공급한다. 자체 브랜드 ‘로드빗(Roadbit)’으로 브랜드경쟁력도 갖췄다는 평가다.

다양한 작업환경에 적용 가능한 고내구성 픽커터 제품과 안정적 품질관리 시스템으로 글로벌 고객사와 협력을 확대하고 있다. 오는 6월 3∼6일 터키에서 열리는 건설장비 박람회 ‘KOMATEK 2026’에 참가해 제품을 선보인다. 이어 10월 이탈리아 밀라노에서 열리는 동종 전시회 ‘GEOFLUID 2026’에도 참가할 예정이다.

원강 강태영 대표는 “대외적으로 기술력과 성장가능성을 인정받았다. 지속적인 기술혁신과 품질고도화를 통해 수출시장을 넓히겠다”고 밝혔다.