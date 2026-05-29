‘발달장애인 얼굴 투표 용구’ 요청에 “본투표 검토”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 29일 부인 김혜경 여사와 함께 제9회 전국동시지방선거 사전투표에 참여했다.

이 대통령 부부는 이날 오후 김 여사와 함께 서울 종로구 삼청동 주민센터를 찾아 사전투표에 나섰다.

이 대통령은 이날 회색 넥타이를 착용했다. 자칫 오해를 불러올 수 있는 만큼 특정 정당을 연상시키는 색을 피한 것으로 알려졌다. 이날 사전투표에는 강훈식 비서실장도 동행했다.

투표장에 입장한 이 대통령은 신분증을 제시하고 본인 확인을 거쳐 투표용지를 받았다. 이어 기표소에 입장했는데, 이 대통령은 기표용지를 든 채 잠시 나와 선거사무원을 향해 “관리원이 어디 있나. 이게 동그라미표가 완전하지 않고 반만 찍히면 괜찮나”라고 질문했다. 이어 투표용지를 가리키며 “무효가 되지 않나. 반밖에 안 찍혀서”라고 덧붙였다.

이에 선관위원이 무효표가 되지 않는다는 취지로 답하자 이 대통령은 다시 기표소로 들어가 투표를 마쳤다. 봉투에 기표 용지를 넣어 나온 이 대통령은 김 여사와 함께 투표함에 투표봉투를 밀어 넣었다.

이날 투표는 이 대통령 부부의 자택 주소지가 국회의원 시절 지역구였던 인천 계양구로 등록돼 있어 사전투표로 이뤄졌다.

앞서 이 대통령은 투표장에 입장하기 전 발달장애인 단체를 만나 투표와 관련한 애로사항을 청취하기도 했다. 발달장애인들은 이름만 보고 투표하기 어려워 후보자의 얼굴을 투표용지에 넣어달라는 취지의 편지를 이 대통령에게 건넸다.

이 대통령은 “투표용지에 그림을 넣어달라는 것이냐. 왜 안 되나. 비용 외 다른 요소가 있나”라고 물었고, 비용 문제가 아닌 법 개정 문제라는 단체의 설명을 들었다.

이 대통령은 “발달장애인에게만 (투표용지에) 얼굴을 넣어달라는 것이냐”라며 “예를 들면 발달장애인하고 또 어떤 사람이 있나”라고도 물었다.

노인과 한글을 모르는 사람이 보조인이 꼭 필요한 상황이고, 투표용지에 얼굴 사진을 넣기 어렵다면 사진이 들어간 보조 용구를 도입하게 해 달라는 요청을 받은 이 대통령은 “비용이 얼마 드는지와 왜 안 된다고 하는지 보고해 달라”고 참모에게 지시했다.

이어 “시작을 하는 게 중요하니, 본투표는 할 수 있을지 검토해 보겠다”고 답했다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑에서 “이 대통령 부부의 이번 사전투표 일정은 국민의 투표 참여를 독려하고 민주주의는 국민의 참여로 완성된다는 점을 강조하기 위해 마련됐다”고 설명했다.