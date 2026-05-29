정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장 겸 당대표는 6·3 지방선거 사전투표 시작일인 29일 경기 성남시 모란시장 유세에서 “지금 감옥 3인방이 설치고 있다. 윤석열, 박근혜, 이명박 감옥 3인방 보다 열배, 백배 일 잘하는 이재명 대통령이 아닌가”라며 “역사를 거꾸로 돌리려는 윤어게인 세력과 내란 옹호 정당을 심판해야 한다”고 강조했다.

그는 “국정농단과 촛불혁명으로 탄핵된 박근혜가 걸어 다니고 있다”며 “박근혜가 싫다면 추미애 후보와 김병욱 후보에게 투표해야 한다”면서 이같이 밝혔다.

이어 정 위원장은 “부정부패로 감옥에 갔다 온 이명박도 걸어 다니고 있다”면서 “내란 우두머리 윤석열의 부활을 꿈꾸는 윤어게인을 물리쳐야 한다”고 날을 세웠다.

정 위원장은 “성남시장 출신인 이 대통령이 잘됐으면 좋겠다고 생각하면 추 후보에게 투표해달라”며 “이 대통령에게 힘을 실어주려면 김 후보에게 투표해달라”고 호소했다.

한병도 원내대표도 이날 오전 김병욱 성남시장 후보 선거사무소에서 열린 입법 지원 기자간담회에 참석해 김 후보에 힘을 실어줬다.

한 원내대표는 “성남에서 이 대통령의 철학을 이어갈 사람이 김 후보”라며 “성남 현안에 대해 원내가 함께 고민하고 손잡고 역할을 하겠다고 말씀드리려 이 자리에 왔다”고 설명했다.

이어 “정부와 성남시가 한 방향으로 움직인다면 숙원과제를 해결할 절호의 기회가 될 것”이라며 “성남에는 중앙정부와 국회를 설득하고 지역 현안을 정부 과제로 만들 수 있는 민주당 시장이 필요하다”고 밝혔다.