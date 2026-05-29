[헤럴드경제=정석준 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 29일 서소문 고가차도 붕괴 사고를 수사 중인 경찰이 서울도시기반시설본부 등을 압수 수색한 것과 관련, “권력을 앞세운 노골적인 선거 개입이며 수사기관을 동원한 명백한 선거 공작”이라고 비판했다.

오 후보는 이날 서울 종로구 선거 캠프에서 긴급 기자회견을 열어 “사전투표 첫날이자 6·3 지방선거가 사실상 시작된 날 이재명 정권이 가장 먼저 유권자들에게 보인 행태는 서울시 압수수색”이라면서 이같이 말했다.

그는 “투표를 하루 앞둔 어제 이 대통령은 사실상 ‘하명 수사’ 지시를 내렸고 날이 밝자마자 수사기관은 기다렸다는 듯 야당 후보가 재직 중인 광역자치단체의 심장부를 들이닥쳤다. 독재 정권도 함부로 하지 않던 야만적 폭거”라고 반발했다.

이어 “선거가 초박빙 접전 양상으로 전개되자 대통령 손에 쥔 칼을 휘둘러서라도 선거판을 흔들고 국민의 눈과 귀를 가려보겠다는 것”이라고 덧붙였다.

또 “이재명 대통령의 오세훈 죽이기, 선거를 위한 노골적 개입은 5월 21일 공식 선거운동 시작일부터 시작됐다”며 “대통령이 공개적으로 GTX-A 삼성역 사안을 언급했고 사실상의 수사 지시를 했으며, 어제 다시 한번 사실상 오세훈을 겨냥해 또다시 수사를 지시한 것”이라고 주장했다.

오 후보는 “당장 서울시를 압수 수색을 할 수는 있을 것이나 유권자 표심마저 압수할 수는 없다”며 “조급증에 쫓겨 야당 후보 쓰러뜨리기를 위한 관권선거 시도는 거센 역풍만을 자초할 것”이라고 말했다.

그는 전날 한 매체가 ‘오 후보 캠프의 조직적 댓글 여론전 모의 의혹’을 제기하고 민주당 정 후보 캠프가 이를 비판한 데 대해선 “선거가 며칠 남지 않아 다급하니 무리한 주장을 한 걸로 보이고, 투표일 직전 나오는 이야기는 대부분 사실무근이 많다는 걸 참조해달라”면서 “저는 여러 차례 선거법을 엄격히 지켜야 한다는 점을 캠프에 주문했다”고 말했다.