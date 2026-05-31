서울시, 서울광장 등 38개소 ‘먹이주기 금지구역’ 지정 6월 집중 단속…향후 수시 단속으로 전환할 예정 1회 적발 20만원…3회 이상이면 최대 100만원 과태료 “올바른 공존 위해 야생동물 먹이주기 자제 당부”

[헤럴드경제=손인규 기자] 앞으로 서울 지역 ‘비둘기 먹이주기 금지구역’에서 집비둘기에게 먹이를 줄 경우 최대 100만원의 과태료를 낼 수 있다.

서울시는 다음달 1일부터 집비둘기 먹이 주기 금지구역에 대한 단속을 대폭 강화하고 위반 행위에 대해 철저히 조치한다고 31일 밝혔다. 다음달 한 달간 집중 단속을 실시하고 이후에는 수시로 단속할 예정이다.

집비둘기는 본래 산악·자연 서식지에서 생활하던 조류로, 도시 환경에 적응해 먹이원을 확보하며 서식지가 도심으로 확장됐다. 사람의 먹이 제공이 풍부해지며 도심 내 개체 수가 늘고 분변 등 미관과 위생 문제가 커졌다.

이에 서울시는 지난해 4월 서울광장·광화문광장·서울숲 등 주요 공원·광장과 한강공원 11개 지구 등 총 38개소를 집비둘기 먹이주기 금지구역으로 지정·고시한 바 있다.

약 3개월간 현장 안내와 홍보를 거쳐 지난해 7월 1일부터 금지구역 내 먹이 제공 행위에 대한 과태료 부과 제도를 시행하고 있다. 현재까지는 과태료 부과 보다 제도의 취지를 알리는 홍보 중심으로 총 940건의 현장 계도를 실시해 왔으나, 다음달부터는 집중단속 기간 단속을 강화하여 직접적인 과태료 부과를 추진한다는 방침이다.

1년 동안 먹이 주기 금지구역 운영 후 민원 유형을 분석해 보면 전체 민원은 2024년 1481건에서 지난해 1658건으로 증가했으나, 위생·생활환경 관련 민원은 줄어든 것으로 나타났다. 특히 먹이주기 단속·금지구역 추가 지정 요청 등의 민원이 15건에서 910건으로 급증한 것으로 보아 제도에 대한 인식은 점차 확산하고 배설물, 소음 등 생활 불편을 줄이는 데 효과가 있는 것으로 평가된다.

먹이 제공은 집비둘기 개체 수 증가와 밀집을 유발해 배설물·악취·소음·시설물 오염 등 시민 불편의 주요 원인이다. 서울시 내 금지구역에서 집비둘기에게 먹이를 제공할 경우 1회 20만원, 2회 50만원의 과태료가 부과된다. 3회 이상 적발되면 최대 100만원의 과태료가 부과된다.

또 비둘기 외에 큰부리까마귀도 시민의 먹이 제공과 음식물쓰레기 관리 미흡으로 도심 출현이 증가하고 있다. 매년 5~7월에는 큰부리까마귀의 새끼가 둥지를 떠나는 시기라 예민해진 어미 까마귀의 공격성이 강해지는 만큼 큰부리까마귀 소리가 나면 절대 먹이를 제공하지 말고 접촉을 피하여 우회하는 것이 위험을 예방할 수 있다.

집비둘기 먹이주기 금지 제도는 특정 동물을 배제하기 위한 정책이 아니라, 사람과 야생동물이 서로에게 과도하게 의존하지 않으면서 공존할 수 있는 환경을 만들기 위한 것이라고 서울시는 설명했다. 시는 시민들에게 음식물쓰레기 관리와 야생동물 먹이주기 자제가 정착될 수 있도록 홍보를 강화할 예정이다.

이창훈 서울시 자연생태과장은 “먹이를 주지 않는 작은 실천과 음식물쓰레기 관리가 시민에게는 쾌적한 환경을, 야생동물에게는 사람에 대한 과도한 의존을 줄이는 건강한 생태환경을 만드는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.